Мокьюментари-комедия о гаражном кооперативе стала самым ожидаемым сериалом года

Сериал «Гаражники» снимают в Подмосковье с мая, саму картину покажут в 2025 году Источник: предоставлено пресс-службой фестиваля «Пилот»











На днях в Иванове прошел фестиваль «Пилот», на котором российские стриминги и телеканалы представили свои новые сериалы и анонсировали проекты в разработке. Хитом следующего года уже успели назвать сериал «Гаражники» — комедию в мокьюментари-стилистике про гаражный кооператив. Его выход намечен на 2025 год, но нам уже известны некоторые подробности о картине. И мы с удовольствием поделимся ими с вами.

В первых 14 минутах зритель знакомится с обитателями гаражного кооператива «Лыжник» — мелкими предпринимателями, которые еще не подозревают, что над их кооперативом нависла угроза сноса. К этому риску постоянно добавляются проблемы, которые подкидывает некомпетентный председатель ГСК, ошибочно считающий себя знатоком человеческих душ (он по совместительству работает психологом).

Сериал на фестивале представили один из сценаристов Александр Маленков и режиссер Михаил Местецкий Источник: предоставлено пресс-службой фестиваля «Пилот»











Съемки пилотной серии прошли в мае 2024 года. Показ этого эпизода на фестивале «Пилот» встретили тепло, премьера завершилась бурными овациями от зрителей и наградой «Самый ожидаемый игровой сериал».

— Я ужасно рад и бурной реакции зала, и оценке жюри, и вообще всему фестивальному движу вокруг проекта. Это невероятно бодрит, — поделился режиссер проекта Михаил Местецкий. — Люблю жанр комедии как раз за то, что в нем есть возможность проверки: если зал непрерывно хохочет, значит, вы в какую-то правильную сторону идете.

И вот сейчас классное чувство, как будто плутал-плутал, но вышел все-таки куда надо, к Курскому вокзалу. Едем дальше! Михаил Местецкий, режиссер сериала «Гаражники»

Пилот этой мокьюментари-комедии сняла российская кинокомпания Long Tale Production, созданная в 2021 году Виктором Шкулевым на базе медиахолдинга Shkulev Media Holding.



Награда «Актер. Главный герой года» досталась Ивану Янковскому за роли в сериалах «Плейлист волонтера» (16+), «Фишер» (18+) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).