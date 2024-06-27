НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

штиль.

 745мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

СРОЧНО

В Новосибирске продают квартиру за 121 миллион

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Культура Мокьюментари-комедия о гаражном кооперативе стала самым ожидаемым сериалом года

Мокьюментари-комедия о гаражном кооперативе стала самым ожидаемым сериалом года

Рассказываем, что это за проект, кто и где его снимает

310
2 комментария
Сериал «Гаражники» снимают в Подмосковье с мая, саму картину покажут в 2025 году

На днях в Иванове прошел фестиваль «Пилот», на котором российские стриминги и телеканалы представили свои новые сериалы и анонсировали проекты в разработке. Хитом следующего года уже успели назвать сериал «Гаражники» — комедию в мокьюментари-стилистике про гаражный кооператив. Его выход намечен на 2025 год, но нам уже известны некоторые подробности о картине. И мы с удовольствием поделимся ими с вами.

В первых 14 минутах зритель знакомится с обитателями гаражного кооператива «Лыжник» — мелкими предпринимателями, которые еще не подозревают, что над их кооперативом нависла угроза сноса. К этому риску постоянно добавляются проблемы, которые подкидывает некомпетентный председатель ГСК, ошибочно считающий себя знатоком человеческих душ (он по совместительству работает психологом).

Сериал на фестивале представили один из сценаристов Александр Маленков и режиссер Михаил Местецкий

Съемки пилотной серии прошли в мае 2024 года. Показ этого эпизода на фестивале «Пилот» встретили тепло, премьера завершилась бурными овациями от зрителей и наградой «Самый ожидаемый игровой сериал».

— Я ужасно рад и бурной реакции зала, и оценке жюри, и вообще всему фестивальному движу вокруг проекта. Это невероятно бодрит, — поделился режиссер проекта Михаил Местецкий. — Люблю жанр комедии как раз за то, что в нем есть возможность проверки: если зал непрерывно хохочет, значит, вы в какую-то правильную сторону идете.

И вот сейчас классное чувство, как будто плутал-плутал, но вышел все-таки куда надо, к Курскому вокзалу. Едем дальше!

Пилот этой мокьюментари-комедии сняла российская кинокомпания Long Tale Production, созданная в 2021 году Виктором Шкулевым на базе медиахолдинга Shkulev Media Holding.

Награда «Актер. Главный герой года» досталась Ивану Янковскому за роли в сериалах «Плейлист волонтера» (16+), «Фишер» (18+) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Второй приз — «Лучшему шоураннеру» — получила Александра Ремизова, работавшая над такими популярными проектами, как «Фандорин. Азазель» (18+), «Король и Шут»(18+), «Иные» (18+) и «Цикады» (18+).

ПО ТЕМЕ
Гаражники Сериал Премьера Пилотный проект Кино
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
трям-брям
27 июня 2024, 00:25
Рязанов про гаражи уже снял. Ребята, придумайте что-нибудь новенькое.
Barmaleя
27 июня 2024, 00:21
"...мокьюментари..." Так бы сразу и сказали. Ни ... не понял, но очень интересно.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

Сирожа,  42

Котенок,  46

Natalya,  46

Olenka,  38

Константин,  33

Вячеслав,  53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление