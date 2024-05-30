«Она озаряла своей красотой». Друзья и коллеги Анастасии Заворотнюк поделились воспоминаниями об актрисе

Друзья и коллеги актрисы вспоминают Заворотнюк как светлого человека Источник: a_zavorotnyuk / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Сегодня ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк. 53-летняя артистка последние несколько лет боролась с раком мозга. Она прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. Всё самое важное MSK1.RU собирает в онлайн-репортаже.

Друзья, коллеги и наставники Анастасии поделились с MSK1.RU своими воспоминаниями о ней. Мастер ее курса в школе-студии МХАТ Авангард Леонтьев назвал Заворотнюк праздничным человеком.

Источник: Городские порталы

—– Очень печально для нас, для педагогов Настеньки, для ее коллег, с нею прощаться. Вы знаете, куда бы она ни входила, она озаряла своей красотой, улыбкой, светящимися глазами то место, где она появилась, — вспомнил в разговоре с MSK1.RU Авангард Леонтьев. — Она была человеком очень приветливым. Что касается таланта, конечно, у нее было дарование от природы, от родителей данные, но нельзя сказать, что сразу с первой попытки всё у нее удавалось. Приходилось быть волевой. Это очень хорошо для актера, да и не только –– ­­­ вообще, для жизни.

Не просто порхать на крыльях своего дарования, но уметь добиваться в профессии правильного результата. Это Настя умела и была упорной на этом пути. Авангард Леонтьев, народный артист России

Самой запоминающейся ролью Заворотнюк стала Вика Прутковская из сериала «Моя прекрасная няня» (6+). Именно по этому образу многие узнали об актрисе.

— Ей выпала возможность принимать участие в знаменитом телевизионном сериале, где она сыграла няню. И няня эта ее прославила, сделала популярной Настю. Эта роль ей удалась, хотя, в общем-то, она держалась на полутора красках. Ну, так был построен сценарий. Но тем не менее Насте удавалось быть интересной в каждой следующей серии, добавил ее преподаватель.



Авангард Леонтьев вспомнил дипломную работу Анастасии. Это была роль Шурочки из пьесы Антона Чехова «Иванов».

— Роль эта была сделана очень выразительно и доказательно. Настя показала всем, что она актриса. Мы, ее педагоги, стали просить у руководства Московского театра Олега Табакова, чтобы ее взяли в труппу. Этого удалось добиться, — рассказал Леонтьев. — Настя сразу сыграла жену главного героя, Варю, в спектакле Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу». Роль самого Бумбараша исполнил Евгений Миронов. Это была очень хорошая работа, как и другие работы в театре Табакова. Когда Настя ушла из театра, мне было жаль этого, потому что театр актера развивает, а кино и телевидение используют уже накопленный багаж.



Но когда Настя сыграла в боевике, вдруг неожиданно, как бы сменив амплуа, она доказала, что и в этом жанре она успешно показала себя. Авангард Леонтьев, народный артист России

Член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров, что «Моя прекрасная няня» была одним из первых качественных сериалов на российском телевидении. Он назвал Анастасию больше сериальной актрисой.

— Очень жаль, когда умирает молодая красивая девушка. При жизни Настя Заворотнюк слышала в свой адрес много критики. Ее называли актрисой одной роли. Да, наверное, одной, но какой роли! Вся страна смотрела сериал «Моя прекрасная няня», снятый по мотивам американского сериала «Няня». Заворотнюк сыграла отлично, — сказал MSK1.RU Шнейдеров. — Анастасия неплохо сыграла и в других фильмах, но у всех в памяти она останется той самой прекрасной няней, которую любила вся Россия.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»











С Анастасией Заворотнюк дружил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он сказал, что сильно переживал за подругу во время ее болезни.

— С Настей мы были знакомы очень давно, и я, конечно, сильно за нее переживал. В последние годы мы с Настей, разумеется, не общались. Через наших общих знакомых я посылал ей видео, поздравлял со всеми праздниками, — рассказал MSK1.RU Губерниев. — Настя — красотка, талант, очень хорошая актриса. А после «Моей прекрасной няни» она стала настоящей суперзвездой и народной любимицей. И Настя была очень теплым человеком. Конечно, это очень большая утрата для всех нас.

О роли няни вспомнил и актер Андрей Ургант.

— Самое главное, что она была героиней всего нашего народа. В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети, — сказал он ТАСС.

Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ либо образ ее нашел. Андрей Ургант, актер

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась своей утратой в социальных сетях.

— Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии. Мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади, и ты обрела покой. Охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь. Люблю тебя, мой ангел, написала она в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Многие вспоминают работы Анастасии в театре Табакова. О своей работе в «Табакерке» вспомнила и актриса Ирина Безрукова.

— Мы познакомились много лет назад. Я тогда работала в «Табакерке» под руководством Олега Табакова, — написала она в соцсетях. — Настя была совсем юная и сразу ярко себя заявила в спектакле «Бумбараш». Веселая, смешливая, лучезарная девушка <...> Очень хотелось верить, что Настя справится. Но чуда, к сожалению, не произошло.

Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная. Запомню тебя такой. Лера Кудрявцева, телеведущая

В 2007 году Анастасия стала ведущей шоу «Ледниковый период». О дружбе с ней вспомнила фигуристка Татьяна Навка.

— Рядом с ней всегда хотелось находиться и дружить с ней. Ее невозможно было не любить, она была замечательной матерью и женой, дочкой и подругой, — написала она.

С 2019 года, когда Анастасия узнала о диагнозе, она перестала появляться на публике. По данным СМИ, умерла актриса на руках у мужа-фигуриста Петра Чернышева. Мы публиковали последние фото актрисы.