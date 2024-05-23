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Культура Митя Фомин признался в Новосибирске, в какой момент он возмужал

Митя Фомин признался в Новосибирске, в какой момент он возмужал

Новосибирский певец выступил на сцене «Народной премии НГС»

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Ещё Фомин признался, что подглядывал за раздевалками бассейна «Нептун»

Певец из Новосибирска Митя Фомин выразил благодарность своему тренеру по водному поло, с которым занимался в школьные времена. По словам артиста, он повлиял на его становление как мужчины.

— Я потом ушёл в школу №42, сейчас это гимназия №1. Учился в музыкальной школе №8 и подглядывал за раздевалками в «Нептуне», поскольку у меня специальность была на втором этаже, а раздевалки закрашены до форточек — поэтому я видел всё, пока ожидал преподавателя. Потом я уехал на улицу Кропоткина и пошёл в музыкальную школу №1 и занимался водным поло в бассейне «Водник». Огромная благодарность моему тренеру за то, что я окреп и возмужал именно на тренировках по водному поло. Спасибо! — сказал Митя Фомин со сцены «Народной премии НГС» 22 мая.

Митя Фомин исполнил свой хит «Все будет хорошо» на сцене концертного зала имени А. М. Каца. Он также вручил награду в номинации «Отдых года» на «Народной премии НГС».

Фомин был на сцене вместе с Артёмом Барсуковым — основателем инклюзивной мастерской, где взрослые люди с ментальными отклонениями делают свечи и деревянные доски, получают деньги и общение. Они вручили награду комплексу «Мира Термы», победившему в номинации «Отдых года».

НГС вёл прямую трансляцию «Народной премии» — самые яркие моменты можно посмотреть здесь.

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Новосибирск Митя Фомин Народная премия НГС
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