Митя Фомин признался в Новосибирске, в какой момент он возмужал

— Я потом ушёл в школу №42, сейчас это гимназия №1. Учился в музыкальной школе №8 и подглядывал за раздевалками в «Нептуне», поскольку у меня специальность была на втором этаже, а раздевалки закрашены до форточек — поэтому я видел всё, пока ожидал преподавателя. Потом я уехал на улицу Кропоткина и пошёл в музыкальную школу №1 и занимался водным поло в бассейне «Водник». Огромная благодарность моему тренеру за то, что я окреп и возмужал именно на тренировках по водному поло. Спасибо! — сказал Митя Фомин со сцены «Народной премии НГС» 22 мая.