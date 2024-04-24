«Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела». Стас Михайлов — о конфликте с Примадонной

Певец, народный артист РФ Стас Михайлов 27 апреля отметит свой юбилей — 55 лет. Накануне торжества он рассказал корреспонденту MSK1.RU, как справился с последствиями неудачного ботокса и как разрешился его конфликт с Аллой Пугачевой.
Стас Михайлов заявил однажды, что уехавшие из страны приползут обратно на коленях. На что Пугачева ответила, что нормальные люди возвращаться не собираются.
— Я с женщинами не воюю. И Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела и что бы с ней ни происходило. Желаю ей лишь здоровья. Ничего другого. Не понимаю, почему она так приняла мои слова. Я ведь говорил не только о ней — а о тех, кто уехал из страны, — сказал Стас Михайлов. — И думаю, что лучше задать ей вопрос, почему она так высказалась по поводу наших людей. Нужно называть вещи своими именами — предали, но оставайтесь людьми.
Стас Михайлов считает, что не надо никого оскорблять. Его ситуация с Пугачевой задела.
— Что касается моего лица, ничего особенного я с ним не делаю. Однажды уколол себе ботокс, мне очень не понравилось — одна бровь стала выше другой. Сейчас с ней всё в порядке, но больше таких уколов делать не буду, — сказал Михайлов. — А похудел я сам. Каждый день занимаюсь спортом и ем правильную еду. Еда для тебя, а не ты для нее.
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