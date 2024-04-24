НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 757мм 52%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,51
EUR 98,91
Реклама

СРОЧНО

Адвокат рассказала, с кем остались дети Блиновских

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Живет рядом с крысами
Что производят в Сибири
Рецидивист из «Алькатраса»
Как играют в ЧГК
Скандал в «Экодеревне»
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Культура «Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела». Стас Михайлов — о конфликте с Примадонной

«Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела». Стас Михайлов — о конфликте с Примадонной

Народный артист РФ заявил, что не понимает тех, кто уехал из страны

68
Написать комментарий
Стас Михайлов не понял, почему Алла Пугачева так приняла его слова

Певец, народный артист РФ Стас Михайлов 27 апреля отметит свой юбилей — 55 лет. Накануне торжества он рассказал корреспонденту MSK1.RU, как справился с последствиями неудачного ботокса и как разрешился его конфликт с Аллой Пугачевой.

Стас Михайлов заявил однажды, что уехавшие из страны приползут обратно на коленях. На что Пугачева ответила, что нормальные люди возвращаться не собираются.

— Я с женщинами не воюю. И Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела и что бы с ней ни происходило. Желаю ей лишь здоровья. Ничего другого. Не понимаю, почему она так приняла мои слова. Я ведь говорил не только о ней — а о тех, кто уехал из страны, — сказал Стас Михайлов. — И думаю, что лучше задать ей вопрос, почему она так высказалась по поводу наших людей. Нужно называть вещи своими именами — предали, но оставайтесь людьми.

Стас Михайлов считает, что не надо никого оскорблять. Его ситуация с Пугачевой задела.

Однажды Стас Михайлов уколол себе ботокс, но больше таких уколов делать не будет

— Что касается моего лица, ничего особенного я с ним не делаю. Однажды уколол себе ботокс, мне очень не понравилось — одна бровь стала выше другой. Сейчас с ней всё в порядке, но больше таких уколов делать не буду, — сказал Михайлов. — А похудел я сам. Каждый день занимаюсь спортом и ем правильную еду. Еда для тебя, а не ты для нее.

Ранее мы рассказывали, как Стас Михайлов выступил на премии «Шансон года — 2024» и как он делал себе инъекции красоты.

ПО ТЕМЕ
Стас Михайлов Певец Народный артист России Алла Пугачева Конфликт Пластика Тимур Хайдаров Ботекс Операция Спорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,  38

and7200,  52

Владислав ,  47

Olga-56,  68

Ivan,  26

Арина,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление