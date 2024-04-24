«Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела». Стас Михайлов — о конфликте с Примадонной

— Я с женщинами не воюю. И Пугачеву как артистку очень уважаю, как бы она себя ни вела и что бы с ней ни происходило. Желаю ей лишь здоровья. Ничего другого. Не понимаю, почему она так приняла мои слова. Я ведь говорил не только о ней — а о тех, кто уехал из страны, — сказал Стас Михайлов. — И думаю, что лучше задать ей вопрос, почему она так высказалась по поводу наших людей. Нужно называть вещи своими именами — предали, но оставайтесь людьми.