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Культура В Новосибирске отменили концерт рэпера Платина — музыканта задержали силовики в Томске

В Новосибирске отменили концерт рэпера Платина — музыканта задержали силовики в Томске

Новая дата выступления артиста в Новосибирске пока неизвестна

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Музыкант ожидает суда в Томске

В Новосибирске отменили концерт рэпера Платина. Информация об этом появилась на странице лофт-парка «Подземка» в социальной сети «Вконтакте».

Концерт исполнителя в Новосибирске должен был пройти в субботу, 20 апреля.

— Мы вынуждены вам сообщить, что по независящим от площадки причинам, концерт 20.04 Платина переносится, — написали в «Подземке», не уточнив деталей.

Музыкант накануне, 19 апреля, был задержан силовиками прямо во время концерта в Томске. На Роберта Плаудиса (так зовут исполнителя) составили административные протоколы по трем статьям — за употребление запрещенных веществ, нарушения правил въезда в Россию и о незаконной трудовой деятельности. Рэпера доставили в спецприемник, он ожидает суда.

Ранее в России переносили концерты группы «Любэ» из-за сообщений о госпитализации солиста Николая Расторгуева. Сам певец изложил свою версию происходящих событий.

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Новосибирск Томск Отмена концерта
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