В Новосибирске отменили концерт рэпера Платина — музыканта задержали силовики в Томске

Музыкант ожидает суда в Томске Источник: Видео пресс-службы ГУ МВД по Томской области











В Новосибирске отменили концерт рэпера Платина. Информация об этом появилась на странице лофт-парка «Подземка» в социальной сети «Вконтакте».



Концерт исполнителя в Новосибирске должен был пройти в субботу, 20 апреля.



— Мы вынуждены вам сообщить, что по независящим от площадки причинам, концерт 20.04 Платина переносится, — написали в «Подземке», не уточнив деталей.



Музыкант накануне, 19 апреля, был задержан силовиками прямо во время концерта в Томске. На Роберта Плаудиса (так зовут исполнителя) составили административные протоколы по трем статьям — за употребление запрещенных веществ, нарушения правил въезда в Россию и о незаконной трудовой деятельности. Рэпера доставили в спецприемник, он ожидает суда.

