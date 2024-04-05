В Сети заявили о госпитализации солиста «Любэ» — узнали, что с концертом музыкантов в Новосибирске

Сегодня, 5 апреля, ряд телеграм-каналов заявили о госпитализации солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Данные об этом появились почти за неделю до планируемого выступления музыкантов в Новосибирске.
Вместе с тем в разговоре с НГС концертный директор группы «Любэ» Олег Головко опроверг информацию о том, что артист был госпитализирован. Он добавил, что запланированное выступление музыкантов в городе состоится.
Группа «Любэ» выйдет на сцену Дворца культуры железнодорожников 13 апреля с юбилейным концертом. В ДКЖ корреспонденту издания прокомментировали данные о выступлении артистов.
— Пока в силе, — сообщили в справочной ДКЖ.
В телеграм-каналах сообщали, что Николая Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Источник «112» заявил, что артист якобы отправился на полное обследование — музыканту необходимо восстановить кардиовертер, который ему ранее имплантировали.
Данные о госпитализации подтвердила жена артиста в разговоре с Mash. Вместе с тем у самого Расторгуева друга версия происходящего — он лично прокомментировал информацию о госпитализации «Звезде».
— Чушь собачья, уже бесит всё, — заявил музыкант.
При этом 5 апреля группа «Любэ» должна была выступить в Тюмени, но концерт перенесли на другой день.
В конце марта в Новосибирске перенесли концерт Олега Газманова. Мероприятие отменилось из-за теракта в «Крокус Сити Холле».