«Весело и не жарко». Актер Александр Петров показал молодую жену и рассказал о новой роли пирата

Весь день в Ростове Петров встречался с журналистами, и только перед показом ему удалось погулять по набережной Источник: Ксения Хижняк / 161.RU











Александр Петров не первый раз снимается в российской фантастике, но, в отличие от «Притяжения» и «Вторжения», в «Сто лет тому вперед» его герой выступит сначала на стороне космических сил. В историю, вдохновленную вселенной Кира Булычева, актера пригласили еще на моменте зарождения идеи — благодаря заразительному смеху он сразу увиделся режиссеру Весельчаком У.



«Сто лет тому вперед» — фильм режиссера Александра Андрющенко, снятый по мотивам одноименной повести писателя-фантаста Кира Булычева, а также сериала 1985 года «Гостья из будущего». Главные герои — подростки Алиса Селезнева и Коля Герасимов, живущие в Москве, но с разницей в сто лет. Однажды они встретятся и им придется спасать Вселенную. В главных ролях: Дарья Верещагина (Алиса), Марк Эйдельштейн (Коля), Константин Хабенский (папа Алисы), Александр Петров (космический пират Весельчак У), Юрий Борисов (космический пират Глот) и другие актеры.

О роли космического пирата, актерском эгоизме и совмещении личной жизни и работы — Александр Петров и режиссер Александр Андрющенко рассказали в интервью нашим коллегам из 161.RU.



Представлять фильм в Ростов Петров и Андрющенко приехали вместе. Южной жаре оба были очень рады. Петров привез и свою 23-летнюю жену Викторию.

23-летняя супруга Петрова предстала перед ростовчанами в таком образе Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мы гуляли по набережной, постреляли в тире, — рассказывает актер. — Закидывали банан кому-то в рот, Вик? Как его зовут? Миньону. Лопали шарики… У Вики получилось, а у меня нет. В общем, весело. И совсем не жарко, тут классно, 29 градусов не ощущается. А если бы в Москве было бы плюс 29, то сошли бы с ума.



Брать Викторию с собой в командировки — один из секретов, как Петрову удается совмещать работу и личную жизнь. Даже во время интервью жена сидела неподалеку.



— Конечно, не на все премьеры вместе ездим, — уточнил актер.



— Виктория, вы не устали?



Виктория в ответ улыбнулась и покачала головой.



У пары явно до сих пор конфетно-букетный период: Александр не отрывал взгляда от жены в перерывах между вопросами, а их соцсети полны романтических фото и видео.



В «Сто лет тому вперед» герой Петрова тоже очень эмоциональный и эмпатичный, как ни странно. Он отличается от Весельчака Булычева и «Гостьи из будущего».



Все экшн-сцены сначала проходили 3D-визуализацию Источник: пресс-служба «Централ Партнершип»











— Это его совершенно другая интерпретация, — объясняет режиссер Александр Андрющенко. — Да, сохранилось [понятие] слова благородных пиратов, то есть какой-то флер булычевский в этих героях мы попытались сохранить.



Андрющенко рассказал, что их Весельчак появился в соавторстве с Петровым, потому что так всегда бывает с хорошими актерами во время съемочного процесса.



— Мы сделали его, с одной стороны, опаснее сильно. А с другой стороны, здесь я хочу сказать Саше спасибо, он добавил львиную долю эмпатии этому персонажу. Он вдруг стал небезразличен во всем. То есть это злодей, которому важно всё. Ему важно девушке помочь, мальчика в школе поднять, ему важно накормить того, этого, и это вдруг делает антагониста очень объемным.



По словам Петрова, на роль в «Сто лет тому вперед» он согласился сразу же.



— Мы с Александром много что до этого сделали, идем вместе смело по жизни: это и три «Льда», и «Притяжение», и «Вторжение», — объясняет актер. — Я понимал, что и на эти съемки пойду при любых раскладах, вне зависимости от того, какое будет первое впечатление. [Я знал], что мне понравится, 100%.



— С другими проектами так бывало?



— Нет. Не скажу даже, что есть ряд режиссеров, [с которыми так могло случиться]. Саша — один из тех людей. Еще могу назвать, наверное, Клима Шипенко. Если он позовет меня в какой-то кипиш, я пойду. Хотя не знаю… Сейчас уже не знаю.



— На Марс! — добавляет Андрющенко, намекая на фильм «Вызов» Шипенко, где актриса Юлия Пересильд летала в космос.



— Я бы полетел, если бы он предложил и если я подошел по здоровью, — рассуждает Петров. — И если бы в фильме «Вызов» главный герой, который летит в космос, был бы мужчиной. Но в глубине души я подумал: как здорово, что женщина — главная героиня. Потому что, возможно, он предложил бы мне и пришлось бы лететь в космос. Чего я в целом не сильно хочу.



— Да не, он бы взял Милоша [Биковича], — отвечает Александр Андрющенко.



— Думаешь?



— Его ж не жалко, — шутит Андрющенко.



— А, это правда, — смеется исполнитель Весельчака У, — Милош простит нам эту шутку. В скобочках напишите, что мы несерьезно.



— Александр, в фильме у вас амплуа такого хулигана. Привычное для вас?



— Ты сам себя там играл? — поясняет вопрос режиссер. — Вот Юра Борисов наконец-то играл себя (актер играл главного антагониста, пирата Глота. — Прим. ред.).



— Это такая большая история подготовки. Себе что-то накидываешь, потом репетиции, потом пробы, потом изменения в сценариях, потом изменения в ролях. Понимаешь, откуда и куда ты идешь, понимаешь эту арку, когда вдруг он из такого абсолютного злодея становится на другой путь, истинный путь. И единственное, чего он просит, — свободы. Вот только про это я думал, а привычно-непривычно — я об этом никогда не задумываюсь.



— Ваш Весельчак и внешне, и по атмосфере напоминает супергероя Йонду из «Стражей Галактики». У него тоже был ирокез, тоже сначала был вроде как злодей, потом проявляется эта эмпатичность. Вы брали этот архетип как скелет для персонажа?



— Конечно, такое есть. Везде, — отвечает Петров.



— Очень удивительно, что, сняв это кино, я слышу сейчас много комментариев о схожести, — рассказывает Андрющенко. — С одной стороны, мне приятно, когда начинают сравнивать персонажа Саши с Джеком Воробьем. Круто! Но вообще-то все эти герои непохожи. Можно собрать 100 персонажей с ирокезом, 100 персонажей в кожаных куртках, 100 веселых злодеев. Мы просто зашли на жанровую территорию, в которой есть свои выразительные средства, и их в российском кино не так много в этой области. Да, вот, например, Юра Борисов лысый. Давайте вспомним всех лысых злодеев…



— Я так понимаю, что ты не знал, что в «Дюне 2» появляется Фейд-Раута? — спрашивает Александр Петров о персонаже, который имеет некое сходство с персонажем Борисова.



— Конечно, мы не знали. Надо же понимать, когда мы снимали, и когда они. Это было параллельно.



— При этом Дени Вильнев не боится своего персонажа делать лысым, понимая, что был Волан-де-Морт и кто угодно, — добавляет Петров.



Юра Борисов в образе Глота Источник: пресс-служба «Централ Партнершип»











— А еще про цитаты, — продолжает Андрющенко. — Конечно, у нас есть цитаты Булычева, а еще есть молот Тора в фильме. Он стоит у парня в комнате. А что должен смотреть Коля Герасимов в 2024 году? А что должен обсуждать Фима? Ну, наверное, если он обсуждает злодея, он должен вспомнить Таноса (главный антагонист фильмов «Мстители» от компании Marvel), это же часть нашей культуры.



— Как вам работать в жанре фантастики?



— Мы не новички в этом жанре с Сашей, — говорит Андрющенко. — Мы его вместе с Сашей придумали. «Притяжение», «Вторжение» — два фантастических фильма.



— Таких больших фантастических фильмов до этого было немного — в общем-то, «Ночной дозор» и «Дневной». А потом уже через много-много лет мне посчастливилось быть артистом фильма «Притяжения» Федора Бондарчука. Фантастика не так распространена, безусловно, в России, но при этом это безумно интересно. И если говорить о «Притяжении» и «Вторжении», это тоже оригинальная такая штука. Понятно, что тарелки разные падали куда угодно, но на Москву пока инопланетяне не прилетали.



— Но разговоры были всё те же самые, — усмехается Андрющенко. — «А у вас как в "Прибытии"».



— Да, да, — подтверждает Петров. — Они все так или иначе пересекаются, и вселенные Marvel, DC. Живут в каком-то одном мире. И круто, что сейчас наследие Кира Булычева сейчас экранизируется и интерпретируется. Мне было бы неинтересно смотреть то же, что уже было столько лет назад (речь об экранизации «Гостья из будущего» 1985 года. — Прим. ред.). Хотелось что-то новое создавать, чтобы язык был понятен молодому поколению. И чтобы подростки после просмотра осознали, что это же русский человек написал историю. Класс.



Перед показом Петров рассказал, что успеть к зрителям ему помог добродушный таксист Источник: Ксения Хижняк / 161.RU











— В фильме «Лед» вам пришлось научиться кататься на коньках. Чему пришлось учиться во время этих съемок? Были сложности в экшн-сценах?



— Тренировки были, но спасибо ГИТИСу и спасибо Николаю Васильевичу Карпову, Царство Небесное, который был завкафедрой сценического движения в ГИТИСе и вообще фехтования всей Москвы, — говорит Петров. — И когда ты понимаешь суть, алгоритм натренирован, тебе гораздо проще сниматься в экшен-сценах. Плюс помогал, безусловно, футбол, которым я много занимался. И в целом в этом нет ничего фантастического, потому что каждый артист дипломированный, в общем, должен уметь это делать.



— Мне, кстати, Саша очень помог в этом плане, — вспоминает Андрющенко. — Он предложил выбрать то, что должны сделать актеры, и к этому готовиться. А не готовиться ко всему. И мы разделили те вещи, которые должны делать артисты и каскадеры.



— А как получилось наладить контакт с юными актерами?



— Честно говоря, побаивался, что Саша будет прессовать молодежь, — признается режиссер. — Понятно, что Алису (Дашу Верещагину. — Прим. ред.) — нет. Я видел реакцию Саши на Дашу, а еще Даша закончила ГИТИС, там особая атмосфера. Там у них какая-то своя школа и такое отношение нежное, трепетное друг к другу. Но, думал, он будет вгонять в стресс молодых парней. Но ничего-то этого не случилось в итоге на площадке.



Александр Петров в роли Весельчака У Источник: пресс-служба «Централ Партнершип»











— Почему у вас было такое предположение о Саше?



— Иногда актеры опытные считают своим долгом держать в тонусе молодых. Я не буду сейчас называть имена и фамилии, но в моем опыте такое было, когда взрослые артисты пытаются на место поставить, дедовщину начинают. Здесь ничего подобного не было, все ребята очень нежно относились к молодежи, потому что взаимодействия было много, взаимодействия были сложные. Те же драки.

