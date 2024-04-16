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Культура «Слово пацана» подробности Адидас и Кащей снова на экране. Пять фактов о сериале «Слово пацана»

Адидас и Кащей снова на экране. Пять фактов о сериале «Слово пацана»

С 15 апреля проект показывают по телевидению

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В эфир НТВ выходит сериал «Слово пацана», снятый в Ярославле

15 апреля в телеэфир вышел нашумевший на весь интернет сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин). Показ сериала про криминальные подростковые группировки Казани в 1980–1990-е годы будет идти в 23:00 на телеканале НТВ.

Напомним, съемки восьмисерийного проекта шли в Ярославле год назад: киношники приехали в город в марте 2023 года. Сериал показывали с ноября по декабрь в онлайн-кинотеатре Start и на видеосервисе Wink. В этом материале наши коллеги из 76.RU собрали интересные факты о создании «Слова пацана».

Главные роли в картине исполняют звёзды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова (кстати, она бывшая жена режиссера) и Антон Васильев («Невский» (18+)), а также начинающие актеры Рузиль Минекаев, Леон Кемстач (сын жены Антохи из сериала «Реальные пацаны»), Лев Зулькарнаев и дочка Юлии Пересильд Анна.

В основе сценария — книга

Роберт Гараев и сам в юношестве был в группировке

Сценарий к сериалу писали режиссер Жора Крыжовников, известный по фильмам «Горько!» (18+), «Самый лучший день» (18+), «Лед» (12+), сериалу «Звоните Ди Каприо» (18+) и другим комедиям, и сценарист Андрей Золотарев (фильмы «Тренер» (12+), «Лед», «Притяжение» (12+) и др.). В основу сюжета легла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) писателя и журналиста Роберта Гараева о так называемом «казанском феномене». В книге собраны воспоминания участников ОПГ и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, сам автор делится воспоминаниями о своей юности в Казани. По некоторым предположениям, Роберт стал прототипом героя сериала Андрея Пальто, поскольку их биографии схожи.

— Переломов у меня не было, но травмы — да, особенно после «получения *** [наказания]». Так называлось наказание, которое было за курение сигарет, если тебя поймали старшие. И за распитие спиртных напитков — опять же, если поймали. <...> Один раз, помню, упал на снег [после ***] — черный экран, меня поднимают, а половина лица опухшая, я будто татаро-монгол выглядел. Я тогда курил, и у меня сигарета выпадала изо рта, потому что не мог губы сжать. После этого ко мне домой зашел кто-то из товарищей, я открыл дверь, высунулся, а он сказал: «Здравствуйте. Можете Роберта позвать?» То есть он меня просто не узнал, — рассказывал о тех временах Роберт в интервью наших коллег из E1.RU.

В книге также раскрывается «кодекс пацанов», который не раз озвучивают герои сериала. К нему относится и правило «пацаны не извиняются».

В период выхода сериала книга приобрела невиданный интерес. Сборник раскупили в магазинах и на онлайн-платформах.

Книгу в период выхода сериала раскупили в магазинах

Запрет на съемки

Казанские власти негласно запретили снимать сериал в Татарстане. Авторы проекта объявили кастинг по подбору подростков зимой 2023 года, но против них встали местные чиновники. Один за другим они заявляли, что в республике есть более достойные темы для фильмов и сериалов.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на одном из совещаний осуждал некие фильмы, «которые романтизируют период истории нашей страны, связанный с появлением подростковых группировок».

— Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. Мы должны отреагировать, — говорил Минниханов.

Писатель Роберт Гараев рассказывал, что властям республики не нравится исторический отрезок, связанный с «казанским феноменом». Так, весной 2023 года съемочная группа перебралась в Ярославль. Здесь нашлись районы с «панельками», антуражный гаражный кооператив, ДК и не только. Также набрали несколько десятков подростков для группировки «Универсамовские».

Мы показывали, как в жизни выглядят места из сериала. Сцены снимали во дворах Ярославля. Несколько сотен горожан смогли принять участие в проекте.

Дом Айгуль снимали в Дзержинском районе Ярославля
Андрея Пальто «поселили» в Ленинском районе, богатом двухэтажной застройкой
Ярославцы с пониманием относились к съемкам, но нашлись и те, кто жаловался на прожекторы, которые светили в окна по ночам
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Дом Айгуль снимали в Дзержинском районе Ярославля

Массовка на 450 человек

Кстати, проект запомнился для города и бригадиров по подбору актеров огромными массовками. Одними из самых масштабных стали сцены съемок очереди за алкоголем и похорон подростка.

— Будет сцена с очередью за водкой в 1988 году, на нее нужны люди, участие оплачивается. Место съемок пока не называется, — рассказывала 76.RU бригадир съемок Евгения Чернина-Долгова. — 350 мужчин и 170 женщин. Режиссер проекта Жора Крыжовников любит почти документальное существование в кадре и точные типажи.

Ярославцы выстроились в очередь ради фильма, а после обсуждали такой опыт. Кстати, съемочный день выпал на Международный женский день, 8 марта.

Как считаете, очередь выглядит реалистично?

Похороны подростка снимали в жилом дворе. Основное требование к актерам — «натуральность», а именно — отсутствие татуажа, нарощенных ногтей и ресниц у женщин, татуировок у мужчин.

Съемки проходили в жилом дворе

Волна популярности

Сериал вошел в десятки рейтингов, кинопремий и стал одним из трендов 2023 года. В частности, вошел в топ самых популярных проектов Института развития интернета, а также стал лидером по количеству номинаций на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, попав в девять номинаций из списка.

Снявшиеся в сериале актеры мигом стали народными героями, получив сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Их автографы и вещи распродавали на онлайн-платформах за тысячи рублей.

А молодежь начала переснимать сцены из сериала. Саундтрек от татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» — «Пыяла» (18+) возглавил мировой чарт в Shazam.

Главный саундтрек сериала приобрел мировую популярность

«Первый такой случай в истории мирового кино»

Уже во время выхода сериала создатели картины решили переснять финал, отложив выход серии на неопределенный срок. Критики назвали случившееся уникальной для кино историей.

— У меня гипотеза одна — скорее всего, они облажались, — рассказал MSK1.RU киновед и кинокритик Александр Шпагин. — Возможно, после того как начались накаты на сериал, решили что-то смягчить. Это первый такой случай в истории мирового кино. Если возникают накаты на сериал, то это даже хорошо — хайп возникает.

Сначала информацию о пересъемке опровергали и продюсеры, и актеры. Позднее сам режиссер и сценарист раскрыли карты. Жоры Крыжовников объяснил свое решение желанием сделать финал «круче, эмоциональнее».

Пересъемки финала едва не сорвали фанаты
В Ярославль к съемочной площадке съехались сотни подростков со всего города
Еще в марте 2023 года жители равнодушно относились к работе киношников, а уже в декабре с замиранием следили за их работой
Для съемок пригоняли ретроавтомобили
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Пересъемки финала едва не сорвали фанаты

— А восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии. В районе третьей поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять, — говорит в видео в Telegram-канале Wink Жора Крыжовников.

Для пересъема финала съемочной группе пришлось вернуться в Ярославль. Процесс шел не так гладко, отснять несколько эпизодов втихую не получилось, съемочную площадку штурмовали фанаты сериала и простые зеваки. Сотни подростков звали Вову Адидаса.

Кстати, первоначальный вариант случайным образом появился в Сети, и мы сравнили кадры двух версий. Как оказалось, авторы сериала убрали некоторые сцены и добавили новые повороты.

А вот и трейлер (18+)

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