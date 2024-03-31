«Еще наиграешься в красавчиков, ловеласов, мажоров, бабников». Звезда сериала «Медиатор» — о том, как учился быть «настоящим мужиком»

Актер Владислав Ценёв Источник: Диана Туктамышева











Актер Владислав Ценёв шаг за шагом покоряет российскую киноиндустрию. Вы могли видеть его в нескольких популярных фильмах и сериалах: «Жить жизнь», «Медиатор», «Кухня: война за отель» и другие. Наши коллеги из UFA1.RU пообщались с актером и рассказывают о его пути к славе.



Владислав родился 11 августа 1995 года. С ранних лет мальчик был активным и подвижным: пел, танцевал, читал стихи, занимался спортом: карате, плаванием, смешанными единоборствами. Он до сих пор с теплотой вспоминает о юности в Уфе.

— Подростками гуляли с друзьями недалеко от Молодежного театра, часто ходили в «Правда бар». Это не как сейчас: «Куда пойдем?» [можно выбирать]. Раньше было просто: «Пошли гулять». Уфа всегда будет моей родиной, — рассказал корреспонденту UFA1.RU Владислав.

Он по-прежнему приезжает в столицу Башкирии, старается не реже раза в год, хотя бы в дни рождения родителей, но чаще из-за плотного графика не получается. И в Москве актер часто видится с земляками, с которыми знаком еще со школы. Кроме того, в столице живет и родная сестра Ценёва.

— В этом смысле я богат и очень ценю, что есть моя «уфимская коалиция» — друзья, с которыми ты являешься собой. Сестра — мой любимый «пирожочек», отдельный мой мир, я ее обожаю. В детстве мы не ладили, но сейчас всегда и во всём помогаем друг другу, — делится артист.

По словам Влада, Уфа всегда будет в его сердце Источник: Диана Туктамышева











После окончания школы, не зная, где продолжить обучение, Владислав поступил в Уфимский авиационный университет (ныне — часть УУНиТ), но быстро понял, что это «не его». Тогда он и решил обучаться актерскому мастерству и попытал силы в театральных вузах Москвы. Первая попытка обернулась неудачей, но уфимец не намерен был сдаваться, и семья поддерживала его.

— Я работал официантом и получал мало, — признался Ценёв в разговоре UFA1.RU. — Родители дали мне шанс попробовать и проявить себя, за что я им очень благодарен. Я — счастливый человек, потому что у меня такие родные, самое главное в жизни — семья, а успех и деньги — это временное.

В 2015 году Владислав отправился в Санкт-Петербург, чтобы зачислиться в Российский государственный институт сценических искусств. На финальное прослушивание он явился на костылях, потому что ранее на одной из репетиций сломал колено. Но это не помешало зачислению.

Уже на первых курсах Владислав принял участие в нескольких студенческих постановках, в частности в «Трудовом хлебе» и «Деле в шляпе». Для последнего спектакля он усиленно обучался танцам. В конце 4-го курса Влад прошел пробы в спин-офф проекта нашумевшего сериала «Кухня». Он оказался на одной съемочной площадке вместе с мэтрами отечественного кинематографа Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Назаровым* (в 2023 году Минюстом России признан иноагентом), а также Еленой Ксенофонтовой и Мариной Могилевской.



Премьера состоялась в декабре 2019 года. Сериал продлили на второй, финальный сезон, который вышел осенью 2020 года. Увы, непосредственно Владиславу оглушительную славу сериал, несмотря на популярность, не принес. Ему пришлось подрабатывать курьером и выгульщиком собак. При этом с 2021 по 2022 год он снялся в эпизодических ролях в сериалах «Неприличные деньги» (16+) с Константином Хабенским, а также в «Васнецовой» (12+) и «Конце света» (18+).

— Когда внутри есть четкое понимание и цель, куда ты идешь, то тебя ничего не может остановить, — говорит Ценёв. — Я понимал, что иду к своей цели, и знал, что это будет, лишь вопрос времени. Я делал всё, чтобы это приблизить, не опускал руки, доверял миру и себе. Было тяжело, приходилось выживать. Но потом тебе всё воздается, я благодарен за это.

В конце 2022 года в прокат вышел фильм «На ощупь» (16+) с Владиславом в главной роли. Сюжет рассказывает о сложных взаимоотношениях отца и сына — судьба снова свела уфимца с Дмитрием Нагиевым. В 2023 году вышел сериал «Екатерина. Фавориты» (16+), где Влад исполнил роль маэстро Луку Джатти.

Весной 2023 года вышел сериал «Жить жизнь» (18+), снятый по мотивам книги Анны Богинской. Владислав исполнил роль лучшего друга главной героини. Зрители полюбили его Костю, хотя у того и мало экранного времени. Сериал продлили на второй сезон, но о премьере пока ничего неизвестно. В любом случае Ценёву и самому понравилась работа над персонажем.

— Мне запомнился «Жить жизнь», за этим проектом своя большая история, он мне дорог. Также внутренне откликнулся «Медиатор», — рассказал актер.

Как отмечает Влад, актер обязан уметь становиться другим человеком Источник: Диана Туктамышева











Третий сезон сериала «Медиатор» (18+), в котором снялся Владислав, вышел в январе 2024 года. Ценёв исполнил в нем одну из главных ролей вместе с Андреем Бурковским, Соней Лебедевой и Ириной Старшенбаум. Он играет персонажа по кличке Волк — умного, красивого, харизматичного манипулятора. По словам Влада, режиссер просил не превращать неоднозначного героя в антагониста. Ему удалось покорить зрителей образом парня, который из-за детских травм запутался и пошел не по тому пути.



— Я думаю, что зрители стали видеть в нем что-то свое, — считает Владислав. — У меня была задача очаровать своих «жертв», которыми мой герой крутит, как марионетками, чтобы через экран, голос, глаза, тело зритель мне поверил. Если я кому-то симпатичен не как антагонист, а как просто парень, значит моя работа сделана хорошо и повлияла на людей.



По словам Ценёва, он хочет сыграть с Чулпан Хаматовой* (в 2022 году Минюстом России признана иноагентом) и Юлией Пересильд.



Уникальный опыт Владислав получил на съемках фильма «В изоляции» (18+), который был снят на английском языке. В России фильм пока не вышел, но посмотреть его можно на платформах Apple tv и Amazon tv.



— Мой первый фильм на английском языке, играю «плохого» парня. Было легко и круто, я на английском чувствовал себя более свободно, чем на русском, как бы парадоксально это ни звучало. Я рос на зарубежных фильмах, поэтому в проекте чувствовал себя как в гангстерском американском кино, — рассказал актер корреспонденту Валерии Исанбердиной.



В этом году с участием Владислава выходит несколько работ: полнометражный фильм «Реплика», сериал «Красный 5», фильм «Лимонов: баллада об Эдичке», исторический сериал «Александр I», сериал «Всё ок» (18+) и «Наследство».

— «Реплика» выйдет в кинотеатрах и на платформе Wink. Это научная драма-фантастика про искусственный интеллект. Никита Ефремов играет моего брата, а Соня Лебедева — мою жену, — рассказал Владислав.

Актер заявляет, что готов на многое, лишь бы в кадре всё выглядело реалистично. Он надеется, что ему удастся сыграть как можно больше разноплановых ролей и воплотить драматические и исторические образы.

Как объяснял Влад, интереснее играть того, кем сам в жизни не являешься, но от амплуа отойти сложно.

— Как сказал мне Кирилл Серебренников: «Ты еще наиграешься во всех этих красавчиков, ловеласов, мажоров, бабников». В театре он давал противоположные мне роли, где есть рост и развитие, как артист там ты набиваешь шишки. Поначалу даже красавчиков сложно было играть, но сейчас хочется меньше соглашаться на такие роли, — признался Владислав.

Сам актер отмечал, что для него работы и в кино, и в театре одинаково близки, хоть они абсолютно разные. До закрытия Ценёв выступал в театре «Гоголь-центр».

— В театральном говорили: «Ваш персонаж — это вы». Мне интереснее роли «плохих» ребят, потому что у них есть своя правда. Играя антагониста, не хочу поучать людей, но показываю им, как делать не надо и куда не стоит лезть, что в любом случае добро победит, — пояснил Влад. — Театр нужен как постоянный тренинг и оттачивание мастерства, кино — другая история и взаимодействие. Выходя на сцену, ощущаешь себя по-другому. Если меня позовут в театр, где мне будет интересно, то я пойду.

В любом случае актерство, как признаётся Влад, заряжает его. Каждый день нужно стараться быть лучше и не позволять себе расслабляться, а развивать талант, чтобы делиться им с миром.



Учителям пришлось выбивать из Влада «хорошего мальчика» Источник: Диана Туктамышева











Актерское ремесло помогло Владиславу открыть в себе много новых качеств. Он признаётся, что далось это с большим трудом, пришлось «ломаться», поскольку в театральном вузе сочли, что Влад слишком зажат, «слишком хороший мальчик».

— В Санкт-Петербурге мой мастер выбивал из меня «настоящего мужика», это было самое сложное. В Уфе, обучаясь у [мастера по актерскому мастерству] Елены Берниковой, я научился многому, за что благодарен. Еще тогда она мне говорила: «Влад, я боюсь тебя отпускать в театральный, там тебя сломают». Спустя несколько лет понял смысл ее слов. У меня была депрессия, и как личность я переформировывался, сейчас начинаю крепнуть, — рассказал Ценёв.

Зато зрители, кажется, однозначно полюбили артиста. Во всяком случае с хейтом он не сталкивался — в основном пишут поклонники, благодарят и делятся впечатлениями от его работы.

— Я мало читаю комментарии, не люблю тешить свое эго. Когда тебе пишут напрямую в социальных сетях о твоих работах, это приятно, задумываешься, что всё правильно и работает, раз зритель тебе пишет, и ты передаешь ему свою энергию и мысли, — говорит Ценёв.

Любимые режиссеры Влада — Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Дэмьен Шазелл. Он мечтает у них сняться, да и сам не против попробовать себя в режиссуре, ему это нравится, но пока, признаёт он, слишком рано.

— В режиссуру идут многие без опыта и снимают без смысла. Для меня это ответственная профессия, ты должен уметь своими инструментами — камерой, монтажом, картинкой, звуком, светом — передать зрителям свое видение мира, это самое главное. Как сказал Квентин Тарантино, «просто бери и иди снимать кино». Режиссер — это не работа, это призвание, — считает артист.

Любимые фильмы Ценёва — «Одержимость» Дэмьена Шазелла, «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, сериалы «Игра престолов» и «Наследники». Книги — «Идиот» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Лавр» и «Авиатор» Евгения Водолазкина, а также рассказы Антона Чехова.

Владу 29 лет Источник: Диана Туктамышева











Еще Влад играет на скрипке, гитаре, барабанах, танцует и катается на скейтборде. Он владеет английским языком и собирается выучить французский. По словам уфимца, он хочет научиться всему, что «позволит организм» — необязательно ради какой-то роли, а просто для удовольствия.

— Сейчас снимаюсь в Сочи, у меня была смена с 6 вечера до 6 утра, а в 9 утра я уже стоял на склоне и катался на сноуборде, я это люблю, а выспаться всегда успею, — говорит Владислав.

Молодой человек признаётся, что 2024 год для него год поиска себя. И совсем недавно он посетил США, где ему очень понравилось, ведь он рос на западных фильмах.

— Я в восторге, это была мечта с детства! Когда мне было 15 лет, я ходил с крафтовым пакетом в Уфе и держал его под боком, как американцы. Внутренне меня тянула эта культура, будто был там в прошлых жизнях. Когда в декабре 2023 года прилетел в Нью-Йорк, были эмоции и впечатления, но и было ощущение, что я на месте. Через месяц я улетел в Лос-Анджелес по работе, там совершенно другая атмосфера, тепло и солнечно, — поделился эмоциями Влад.

О личной жизни Владислава известно не много. Сам он предпочел не распространяться о ней с журналистами, но известно, что в Уфе он встречался с девушкой, которая сподвигла его идти в театральный.

В разговоре с UFA1.RU, Владислав рассказал, что в женщинах в первую очередь обращает внимание на простоту, скромность и искренность — «когда девушка никого из себя не строит». По мнению актера, мужчина и женщина могут просто дружить.