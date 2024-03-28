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Культура Теракт в Crocus City Hall Российские исполнители записали альбом с песнями Муслима Магомаева

Российские исполнители записали альбом с песнями Муслима Магомаева

Все доходы от стриминга и прослушивания направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле»

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Артисты исполнили 12 песен Муслима Магомаева

Российские исполнители выпустили альбом в поддержку пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В релиз «Голос мой услышь» вошло 12 песен Муслима Магомаева, чье имя носит концертная площадка. Все доходы от стриминга и прослушивания песен направят пострадавшим.

В записи приняли участие Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение в интро читает Федор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила VK Музыка.

Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы. Плейлист уже доступен в музыкальных сервисах VK, Яндекса, МТС и в HiFi-стриминге Звук.

— Выпуск альбома — это акция российских исполнителей, музыкальных сервисов и всех слушателей, которые посчитают нужным и важным присоединиться к ней. Проект «Голос мой услышь» создан для того, чтобы люди помогали потерпевшим, просто слушая музыку. Не нужно перечислять средства — это сделают стриминговые сервисы. Всё то время, что люди посвятят прослушиванию композиций, конвертируется в деньги, которые пойдут на поддержку пострадавших, — подчеркивают инициаторы проекта.

Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта
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