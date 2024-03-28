Российские исполнители записали альбом с песнями Муслима Магомаева

Российские исполнители выпустили альбом в поддержку пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В релиз «Голос мой услышь» вошло 12 песен Муслима Магомаева, чье имя носит концертная площадка. Все доходы от стриминга и прослушивания песен направят пострадавшим.

— Выпуск альбома — это акция российских исполнителей, музыкальных сервисов и всех слушателей, которые посчитают нужным и важным присоединиться к ней. Проект «Голос мой услышь» создан для того, чтобы люди помогали потерпевшим, просто слушая музыку. Не нужно перечислять средства — это сделают стриминговые сервисы. Всё то время, что люди посвятят прослушиванию композиций, конвертируется в деньги, которые пойдут на поддержку пострадавших, — подчеркивают инициаторы проекта.