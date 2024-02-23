Иван Янковский, звезда сериала «Слово пацана» — об Олеге Янковском: «Я помню последнюю улыбку дедушки: "Будь лучше…" Я вот и стараюсь»

«Мы привыкли считать, что мужеством обладают те, кто в детстве и юности прошел суровую школу. Но это не так — мужеством обладают те, кто обладает мужеством». Эти слова Олега Янковского, прежде всего, о нем самом. Зная о безнадежности своей борьбы с раком поджелудочной железы, он до последнего снимался, выходил на сцену, не давая повода друзьям и зрителям его жалеть.



— Уходил он очень достойно. До последнего играл в «Женитьбе». Ему было очень плохо, но никто не замечал, — вспоминал режиссер «Ленкома» Марк Захаров. — А когда зрители стали замечать, что ему тяжело, вот тогда он ушел.

