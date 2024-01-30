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«Уже договорились»: Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск

Актера пригласил ресторатор Денис Иванов

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Денис Иванов поделился совместным фото с актером

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Новосибирский ресторатор Денис Иванов договорился о визите известного голливудского актера Стивена Сигала в Новосибирск. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

— Пополнил коллекцию подписанных тарелок! Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск! Хочу для новосибирцев сделать ужин с ним в одном из моих ресторанов! Хорошая идея? — написал Денис Иванов.

С актером ресторатор встретился в Москве и пригласил прилететь еще и в Новосибирск. В комментариях подписчики идею Дениса Иванова поддержали.

Дозвониться до представителя ресторатора на момент публикации не удалось.

Весной в Новосибирске откроется ресторан Жерара Депардье и компании новосибирского ресторатора Дениса Иванова.

Стивен СигалДенис ИвановУжинНовосибирск
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