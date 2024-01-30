«Уже договорились»: Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск

Новосибирский ресторатор Денис Иванов договорился о визите известного голливудского актера Стивена Сигала в Новосибирск. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
— Пополнил коллекцию подписанных тарелок! Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск! Хочу для новосибирцев сделать ужин с ним в одном из моих ресторанов! Хорошая идея? — написал Денис Иванов.
С актером ресторатор встретился в Москве и пригласил прилететь еще и в Новосибирск. В комментариях подписчики идею Дениса Иванова поддержали.
Дозвониться до представителя ресторатора на момент публикации не удалось.
Весной в Новосибирске откроется ресторан Жерара Депардье и компании новосибирского ресторатора Дениса Иванова.