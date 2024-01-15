На «Ютуб» видео залил «бог знает кто»: один из авторов новосибирской песни про Виталю — о композиции и выступлении Преснякова

Новосибирец Павел Гривин рассказал как была написана песня про Виталю, которую на прошлой неделе перепел на ТНТ Владимир Пресняков. Гривин был одним из авторов нашумевшей рэп-композиции «Виталя», еще одним автором был физик Виталий Семионов. Исполнение Преснякова Павел Гривин посчитал особенно романтичным.
Песня была написана в 2009 году, и, по словам Павла, это был номер для ежегодного капустника клуба «Квант». Видео в интернет попало абсолютно случайно и было перезалито бессчетное множество раз.
На вопрос о том, как видео попало к продюсерам шоу на ТНТ, Павел ответил так:
— Я думаю, немалую роль сыграло то, что у видео приличное количество просмотров, особенно если учесть, что на «Ютуб» его даже не мы залили, а бог знает кто. Мы его в ВК загрузили в лохматые годы, тогда можно было скачать видео и залить его на «Ютуб», нигде никаких авторских прав особо не соблюдалось, дикие годы, — сообщает один из авторов «Витали».
Именно благодаря «Кванту» видео попало на федеральный канал. Роман Захаров, членкор клуба, узнал о шоу, и ему пришла в голову мысль отправить туда видео. Так композиция, когда-то вирусившаяся в интернете, обрела вторую жизнь.
Особенно дуэт был удивлен, что именно Пресняков взялся за перепевку:
— Владимиру Преснякову больше спасибо, за то что сделал кавер на «Виталю». Песня звучала по-особенному. И было странно слышать знакомые «кринжевые» фразы в исполнении звезды эстрады. Лет 15 назад, когда мы писали эти строчки, сидя на кухне в «Кванте» (общежитие НГУ), если бы кто-то сказал, чем всё это обернется в будущем, — мы бы точно сами заливали это видео на «Ютуб» и не забыли бы подключить монетизацию! — подчеркивает Павел.
По словам участника передачи, в реальности съемка длилась гораздо больше, чем было показано в эфире.
В октябре НГС рассказывал, как комедийная команда «Столик» из города Чулым приняла участие в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ.