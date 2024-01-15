На «Ютуб» видео залил «бог знает кто»: один из авторов новосибирской песни про Виталю — о композиции и выступлении Преснякова

На вопрос о том, как видео попало к продюсерам шоу на ТНТ, Павел ответил так:

— Я думаю, немалую роль сыграло то, что у видео приличное количество просмотров, особенно если учесть, что на «Ютуб» его даже не мы залили, а бог знает кто. Мы его в ВК загрузили в лохматые годы, тогда можно было скачать видео и залить его на «Ютуб», нигде никаких авторских прав особо не соблюдалось, дикие годы, — сообщает один из авторов «Витали».