«Я любую чику разведу на секс»: Пресняков перепел песню новосибирского физика во время шоу на ТНТ — в чем смысл

На прошлой неделе ведущие Марина Кравец и Гарик Мартиросян долго обсуждали рэп новосибирского физика Виталия Семионова. Композиция написана еще в студенческие годы, когда Виталий был в составе клуба «Квант». Это юмористический коллектив, который до сих существует, а новые составы помнят о всех выпускниках НГУ, приглашая их на ежегодные капустники.