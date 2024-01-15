«Я любую чику разведу на секс»: Пресняков перепел песню новосибирского физика во время шоу на ТНТ — в чем смысл

Новый сезон музыкальной передачи на ТНТ стартовал на прошлой неделе и уже успел запомниться многим зрителям необычной песней в исполнении Владимир Преснякова. Шоу посвящено профессиональной оценке неизвестных авторов, при этом, артисты и композиторы стараются давать свои комментарии без негатива — только добрый юмор и советы.
На прошлой неделе ведущие Марина Кравец и Гарик Мартиросян долго обсуждали рэп новосибирского физика Виталия Семионова. Композиция написана еще в студенческие годы, когда Виталий был в составе клуба «Квант». Это юмористический коллектив, который до сих существует, а новые составы помнят о всех выпускниках НГУ, приглашая их на ежегодные капустники.
Во время эфира Виталий признал, что рэпом он не увлекается и к завирусившимся роликам относится прохладно. Павел Гривин, автор текста, также приехал на передачу вместе с «Виталей».
Самой большой загадкой оставалась личность звезды, которая решилась перепеть эту композицию. Участники предполагали разные варианты: от Леди Гаги до Олега Газманова. Однако на сцену вышел Владимир Пресняков, переигравший студенческую шутку на новый лад. Жанр певец выбрал характерный для себя — регги, поэтому композиция зазвучала мягче и легче.
Журналисты НГС обратились к Виталию, чтобы получить комментарий в ВК, однако на момент публикации обратной связи не поступило.
Победителями выпуска, по мнению экспертов, стала песня Eclipss в исполнении Вани Дмитриенко и Ани Романовской.
Ранее мы публиковали материал об участниках не менее популярной передачи, которая прежде выходила на ТНТ — «Дом-2». Что стало со скандально известными звездами и как они живут сейчас — подробнее в материале.