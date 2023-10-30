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Тема дняСибирячку зажало дверьми в вагоне метро
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Команда из Новосибирской области попала на шоу «Лига городов» на «ТНТ» — чем удивляли судей

Члены коллектива также участвуют в «КВН»

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Команда родом из Чулыма

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Комедийная команда «Столик» из города Чулым приняла участие в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Выпуск вышел в эфир 29 октября.

Команда из шести человек специально приехала в Москву, чтобы побороться за победу. Как оказалось, члены коллектива уже давно занимаются юмором и также участвуют в «ВКН».

— Сегодня мы постараемся вас повеселить, посмейтесь, пожалуйста, — заявил капитан команды.

Выступление команды высоко оценило жюри, а двое из них — Марина Кравец и Сергей Светлаков — нажали заветные кнопки и пожелали видеть коллектив в своём составе.

Команда выбрала своим наставником Марину Кравец. Она первая из всех наставников собрала полный комплект достаточно сильных участников.

Ранее 32-летняя Валентина Ус из Новосибирска стала участницей шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Для судей сибирячка приготовила авторский суши-торт.

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