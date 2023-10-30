Команда из Новосибирской области попала на шоу «Лига городов» на «ТНТ» — чем удивляли судей

Комедийная команда «Столик» из города Чулым приняла участие в шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Выпуск вышел в эфир 29 октября.



Команда из шести человек специально приехала в Москву, чтобы побороться за победу. Как оказалось, члены коллектива уже давно занимаются юмором и также участвуют в «ВКН».

