Пошлее, чем вечеринка Ивлеевой. Почему «Иван Васильевич меняет всё», откуда вырезали Киркорова и Анну Asti — это полный провал

Уже сидя за столом за несколько часов до Нового года, я специально включила ТНТ, чтобы оценить комедию и написать этот отзыв. Отмечала праздник я не одна, а с семьей, и через некоторое время кто-то закричал из соседней комнаты: «Включите что-нибудь другое!» Портить настроение никому не хотелось, поэтому я посмотрела повтор уже на следующий день.



Сразу скажу: не хотелось бы оценивать эту картину как фильм-фильм. Скорее, это подобие «Старых песен о главном» — новогодний мюзикл с участием известных артистов эстрады: то есть что-то одноразовое, легкое: как говорится, под настроение. При этом нужно подчеркнуть, что создатели не считают свой «шедевр» пародией — ну и мы тоже не будем.

