Фильм с участием Киркорова переснимают за 5 дней до премьеры. Канделаки объяснила почему

— В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма «Иван Васильевич меняет всё», — объяснила Канделаки, которая также выступает сопродюсером фильма. — Да, это правда: мы переснимаем ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тут, вероятно, она оговорилась. — Прим. ред.) для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя.



Про Киркорова гендиректор телеканала ничего не сказала, будет ли он в фильме, доподлинно неизвестно. Однако на постере вместо него теперь можно увидеть Павла Волю.