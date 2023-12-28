Фильм с участием Киркорова переснимают за 5 дней до премьеры. Канделаки объяснила почему

Генеральный директор телеканала «ТНТ» Тина Канделаки прокомментировала изменения в фильме «Иван Васильевич меняет всё!» (16+), который должен выйти на телеканале в новогоднюю ночь. Информация о том, что фильм переснимают, стала появляться после того, как был обновлен постер — с него пропал Филипп Киркоров. На днях артист стал участником скандала, вызванного полуголой вечеринкой Анастасии Ивлеевой. После этого СМИ сообщили, что сцены с певцом сейчас вырезают из новогодних программ на телеканалах. Тина Канделаки в своем Телеграм-канале опубликовала видео, в котором подтвердила, что фильм будет переснят.
— В мой адрес поступает очень много вопросов о том, правда ли, что мы сейчас переснимаем финал фильма «Иван Васильевич меняет всё», — объяснила Канделаки, которая также выступает сопродюсером фильма. — Да, это правда: мы переснимаем ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тут, вероятно, она оговорилась. — Прим. ред.) для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя.
Про Киркорова гендиректор телеканала ничего не сказала, будет ли он в фильме, доподлинно неизвестно. Однако на постере вместо него теперь можно увидеть Павла Волю.
После того как снимки с полуголой вечеринки попали в Сеть, у звездных гостей мероприятия начались проблемы: от отмены концертов до ареста. Филиппа Киркорова общественники потребовали лишить звания народного артиста. В разговоре с «Фонтанкой» организатор частных мероприятий Табриз Шахиди упоминал, что ему известно об отмене некого частного торжества с участием Киркорова. Сам народный артист уже выступил с публичными извинениями за участие в мероприятии. Он утверждает, что «не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми».
— Я осознаю совершенную мной ошибку, — сказал музыкант. — Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин.
Другие участники вечеринки тоже приносят извинения, выступила с ними и организатор мероприятия — блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Известно, что в суд поступил коллективный иск к ней с требованием выплатить 1 миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред. Кроме того, ей заинтересовалась налоговая — как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 26 декабря ФНС начала выездную проверку по материалам ГУЭБиПК МВД России. По данным Мизулиной, проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».