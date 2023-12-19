Такого танца Красилова еще никто не видел: самые крутые видео «Пухляша» из клипа Little Big

— Какой ты, сразу позитивчика дал, — отметил Сергей Светлаков, который был тогда в жюри.

А Мигель, бывший в то время наставником конкурсантов, обратив внимание на позу Дмитрия, свойственную танцорам вога, спросил:

— К какому дому вы принадлежите?

В вог-домах собираются танцоры с единой философией, единым желанием окунуться как можно глубже в саму суть всей культуры. Первый вог-дом в мире появился в конце 1970 года и назывался он The House of LaBeija.

