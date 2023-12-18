В Москве нашли мертвым «пухляша» из клипа Little Big Дмитрия Красилова

Участник шоу «Танцы» и тот самый «пухляш» из клипа Uno группы Little Big умер. Как сообщают наши коллеги из StarHit, тело парня нашли в его столичной квартире. По данным издания, еще вчера 29-летний шоумен жаловался на самочувствие, а вернувшись домой, перестал выходить на связь.