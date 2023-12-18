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В Москве нашли мертвым «пухляша» из клипа Little Big Дмитрия Красилова

Танцору было 29 лет

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Тело танцора нашли в его московской квартире

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Участник шоу «Танцы» и тот самый «пухляш» из клипа Uno группы Little Big умер. Как сообщают наши коллеги из StarHit, тело парня нашли в его столичной квартире. По данным издания, еще вчера 29-летний шоумен жаловался на самочувствие, а вернувшись домой, перестал выходить на связь.

— Сегодня работодатель танцора пришел к нему домой, но дверь никто так и не открыл. Обеспокоенный мужчина обратился в экстренные службы. Сотрудники МЧС обнаружили в квартире бездыханное тело Дмитрия, — сообщают наши коллеги.

Дмитрий Красилов прославился на весь мир после выхода клипа Uno группы Little Big. Пластичность и обаяние танцора с первого взгляда сразили публику, которая подарила ему ласковое прозвище Пухляш.

Также Дмитрий исполнял собственные песни.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Димасик KRASILOVE / YouTube

После громкого успеха Красилов стал востребованным шоуменом. Артиста охотно приглашали в качестве участника развлекательных программ как в интернете, так и на телевидении.

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