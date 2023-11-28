Москвичи раскупили места в первых рядах в НОВАТе на «Щелкунчика»: перелет дешевле, чем билет в Большой театр

Москвичи раскупили билеты на первые ряды на «Щелкунчика» в Новосибирском театре оперы и балеты. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития области во время пресс-конференции в издании «Интерфакс».
— Несколько первых рядов уже выкуплено Москвой, потому что дешевле слетать на премьеру «Щелкунчика» к нам, чем покупать билеты в Большой театр. То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление, — сообщила Анна Павлова.
Также заместитель министра отметила, что сама успела купить билеты на «Щелкунчика» и очень этому рада.
По данным официального сайта НОВАТа, билет на балет 31 декабря стоит от 6 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, места в зале еще осталось. Как рассказал НГС замгендиректора НОВАТа Александр Савин, отследить покупают билеты москвичи или же нет — не получится.
— Коллеги из Большого театра сказали, что есть волна, москвичи покупают билеты, совмещая с поездкой на Алтай или экскурсиями. Мы поставили дополнительный спектакль, билеты еще есть практически на все сеансы. Кто покупает, выделить сложно, приезжают из других городов, как всегда, люди поняли, что у нас билеты с доставкой в Новосибирск значительно дешевле, можно комфортно посмотреть, некоторые решаются на это, — объяснил Александр Савин.
Премьера «Щелкунчика» в хореографии Григоровича, которая более 50 лет идет в Большом театре, состоялась на сцене НОВАТа в октябре.
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