Москвичи раскупили места в первых рядах в НОВАТе на «Щелкунчика»: перелет дешевле, чем билет в Большой театр

— Несколько первых рядов уже выкуплено Москвой, потому что дешевле слетать на премьеру «Щелкунчика» к нам, чем покупать билеты в Большой театр. То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление, — сообщила Анна Павлова.