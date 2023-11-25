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СрочноВ Новосибирской консерватории закончили ремонт
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Рояль как «Роллс-Ройс»: в Новосибирске завершили ремонт большого зала консерватории — на что потратили 700 миллионов

Этого ждали пять лет

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Большой зал консерватории после ремонта и реставрации просто не узнать

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В Новосибирской консерватории открывают Большой зал после масштабной реконструкции. Внутри изменили абсолютно всё — начиная от гардероба и заканчивая конфигурацией самого зала. На это ушли сотни миллионов рублей. НГС удалось побывать в зале без зрителей и увидеть уникальную люстру, шикарный рояль и сияющий орган.

Предлагаем вам прогуляться по новому залу и холлу вместе с иcсполняющим обязанности ректора Новосибирской консерватории Вячеславом Стародубцевым.

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Долгожданный ремонт

Так зал выглядел раньше

Так зал выглядел раньше

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О том, что большому залу Новосибирской консерватории требуется ремонт, говорили не один год. Вопрос встал ребром еще пять лет назад — в 2019 году. В зале устарело абсолютно всё: от кресел с портьерами до сцены.

В негодность постепенно пришла и жемчужина зала — концертный сорокатрехрегистровый орган немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр». Он был построен еще в 1968 году. В тот же год был открыт большой зал, а Й. Э. Кёллер, профессор Академии музыки города Веймара, выступил с первым в Сибири органным концертом.

В этом году инструменту и площадке исполнилось 55 лет!

Новосибирская консерватория до сих пор остается единственным подобным учреждением за Уралом

Новосибирская консерватория до сих пор остается единственным подобным учреждением за Уралом

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После долгих переговоров в июне 2021 года заключили договор на «ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования Большого зала». Закупка была признана несостоявшейся и контракт получила фирма, которая единственная заявилась на торги. Об этом говорится на сайте госзакупок.

ООО «Рск-Ренессанс» должна была сделать все под ключ за 699 миллионов рублей. В итоге отремонтировали не только зал, но и входную группу, холл, гардеробы, уборные. Посмотрим на всё это более внимательно.

ООО «Рск-Ренессанс» — московская архитектурно-строительная компания. Гендиректор и учредитель — Марат Каргинов. У него есть еще ряд компаний, связанных со строительством, проектированием и сдачей недвижимости. В 2022 году «Рск-Ренессанс», по данным сервиса «Контур.Фокус», получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 122,8 миллиона. Компания проводила ремонт и другие работы в Михайловском театре, МХАТ им. Горького, НОВАТе, «Кукольном театре сказки», Смольном институте.

Вход, холл, гардеробная

Новая револьверная дверь

Новая револьверная дверь

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Сейчас в холле стало светло и уютно. Здесь уложили новую плитку, заменили оформление и канделябры. И, конечно, появилась эффектная револьверная дверь. Чуть дальше гардеробной организовано небольшое выставочное пространство. Сейчас там можно посмотреть историю создания и работы консерватории.

Оформление очень лаконичное

Оформление очень лаконичное

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Аккуратный гардероб

Аккуратный гардероб

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Всё сделано в очень приятной и спокойной цветовой гамме

Всё сделано в очень приятной и спокойной цветовой гамме

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Отреставрировали и известное панно Александра Чернобровцева «Апофеоз русской музыки». Художник-монументалист известен также такими работами, как мемориальный ансамбль «Монумент славы», панно на станции метро «Октябрьская», роспись «Центр Державы».

В центре панно консерватории — Михаил Иванович Глинка. Слева — представители петербургской школы музыки, справа — московской.

Нижняя часть панно

Нижняя часть панно

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Верхняя часть панно

Верхняя часть панно

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Оливковый зал и эффектная люстра

В Большом зале консерватории сейчас <nobr class="_">321 место</nobr>. Цвет кресел выбрали оливковый — очень спокойный

В Большом зале консерватории сейчас 321 место. Цвет кресел выбрали оливковый — очень спокойный

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Зал был полностью реконструирован. Благодаря современным материалам и решениям внутри теперь нет неприятного гула.

— Изменилась конфигурация — появился бенуар. Это очень удобные места по бокам. Зритель по диагонали может следить и ощущать не только то, что происходит на сцене, но и в зале, — отметил руководитель консерватории.

Сделан новый свет, а портьеры сдвигаются и раздвигаются одним нажатием кнопки. Отдельно стоит остановиться на люстре.

Люстру удобнее разглядывать с балкона

Люстру удобнее разглядывать с балкона

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Ее изготовили специально для этого зала

Ее изготовили специально для этого зала

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— Люстра — просто отдельный шедевр, — не сдерживает эмоции Вячеслав Стародубцев. — Это муранское стекло. Каждый вот этот шарик, мне кажется, отдельное произведение искусства, потому что выдувался отдельно.

Одинаковых шариков вы не найдете

Одинаковых шариков вы не найдете

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Консерватория получила новый шикарный рояль «Бёзендорфер». Под ним установлен отдельный климат-контроль.

— Раньше вёдра с водой под инструменты ставили, а сейчас всё по-современному, — улыбается Вячеслав Стародубцев. — Рояль, как живой, — он хочет пить, ему бывает жарко. Звучание у него шикарное. Такой практически «Роллс-Ройс».

Открывается инструмент с помощью серебряного ключика. Над ним величественно стоит орган. Его ремонт разделили на четыре этапа. Сейчас уже сделаны фасадные трубы. Самая большая сложность — отремонтировать те, что находятся внутри, потому что они деревянные. Планируется, что в следующем году реставрация органа завершится.

Рояль обошелся в 22 миллиона

Рояль обошелся в 22 миллиона

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Что можно будет послушать в новом зале

Большой зал — это площадка, которая будет использоваться не только студенческими коллективами, но все секреты в консерватории пока не раскрывают.

— Нам очень важно, чтобы звучало как можно больше русских композиторов. Потому что русскую культуру нельзя отменить, нельзя запретить. Этот тот свет, который пробивается сквозь самые темные тучи, — объяснил Вячеслав Стародубцев. — Мне очень хочется, чтобы это пространство было центром молодежного классического искусства.

Вячеслав Стародубцев уверен, что зрители оценят старания студентов

Вячеслав Стародубцев уверен, что зрители оценят старания студентов

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В прошлом году Новосибирский театр оперы и балета завершил масштабный ремонт балетного крыла. Корреспонденты НГС посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.

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