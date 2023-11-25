Рояль как «Роллс-Ройс»: в Новосибирске завершили ремонт большого зала консерватории — на что потратили 700 миллионов

В Новосибирской консерватории открывают Большой зал после масштабной реконструкции. Внутри изменили абсолютно всё — начиная от гардероба и заканчивая конфигурацией самого зала. На это ушли сотни миллионов рублей. НГС удалось побывать в зале без зрителей и увидеть уникальную люстру, шикарный рояль и сияющий орган.
Предлагаем вам прогуляться по новому залу и холлу вместе с иcсполняющим обязанности ректора Новосибирской консерватории Вячеславом Стародубцевым.
Долгожданный ремонт
О том, что большому залу Новосибирской консерватории требуется ремонт, говорили не один год. Вопрос встал ребром еще пять лет назад — в 2019 году. В зале устарело абсолютно всё: от кресел с портьерами до сцены.
В негодность постепенно пришла и жемчужина зала — концертный сорокатрехрегистровый орган немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр». Он был построен еще в
В этом году инструменту и площадке исполнилось 55 лет!
После долгих переговоров в июне 2021 года заключили договор на «ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования Большого зала». Закупка была признана несостоявшейся и контракт получила фирма, которая единственная заявилась на торги. Об этом говорится на сайте госзакупок.
ООО «Рск-Ренессанс» должна была сделать все под ключ за
ООО «Рск-Ренессанс» — московская архитектурно-строительная компания. Гендиректор и учредитель — Марат Каргинов. У него есть еще ряд компаний, связанных со строительством, проектированием и сдачей недвижимости. В 2022 году «Рск-Ренессанс», по данным сервиса «Контур.Фокус», получила выручку в
Вход, холл, гардеробная
Сейчас в холле стало светло и уютно. Здесь уложили новую плитку, заменили оформление и канделябры. И, конечно, появилась эффектная револьверная дверь. Чуть дальше гардеробной организовано небольшое выставочное пространство. Сейчас там можно посмотреть историю создания и работы консерватории.
Отреставрировали и известное панно Александра Чернобровцева «Апофеоз русской музыки». Художник-монументалист известен также такими работами, как мемориальный ансамбль «Монумент славы», панно на станции метро «Октябрьская», роспись «Центр Державы».
В центре панно консерватории — Михаил Иванович Глинка. Слева — представители петербургской школы музыки, справа — московской.
Оливковый зал и эффектная люстра
Зал был полностью реконструирован. Благодаря современным материалам и решениям внутри теперь нет неприятного гула.
— Изменилась конфигурация — появился бенуар. Это очень удобные места по бокам. Зритель по диагонали может следить и ощущать не только то, что происходит на сцене, но и в зале, — отметил руководитель консерватории.
Сделан новый свет, а портьеры сдвигаются и раздвигаются одним нажатием кнопки. Отдельно стоит остановиться на люстре.
— Люстра — просто отдельный шедевр, — не сдерживает эмоции Вячеслав Стародубцев. — Это муранское стекло. Каждый вот этот шарик, мне кажется, отдельное произведение искусства, потому что выдувался отдельно.
Консерватория получила новый шикарный рояль «Бёзендорфер». Под ним установлен отдельный климат-контроль.
— Раньше вёдра с водой под инструменты ставили, а сейчас всё по-современному, — улыбается Вячеслав Стародубцев. — Рояль, как живой, — он хочет пить, ему бывает жарко. Звучание у него шикарное. Такой практически «Роллс-Ройс».
Открывается инструмент с помощью серебряного ключика. Над ним величественно стоит орган. Его ремонт разделили на четыре этапа. Сейчас уже сделаны фасадные трубы. Самая большая сложность — отремонтировать те, что находятся внутри, потому что они деревянные. Планируется, что в следующем году реставрация органа завершится.
Что можно будет послушать в новом зале
Большой зал — это площадка, которая будет использоваться не только студенческими коллективами, но все секреты в консерватории пока не раскрывают.
— Нам очень важно, чтобы звучало как можно больше русских композиторов. Потому что русскую культуру нельзя отменить, нельзя запретить. Этот тот свет, который пробивается сквозь самые темные тучи, — объяснил Вячеслав Стародубцев. — Мне очень хочется, чтобы это пространство было центром молодежного классического искусства.
В прошлом году Новосибирский театр оперы и балета завершил масштабный ремонт балетного крыла. Корреспонденты НГС посмотрели, на что театр потратил