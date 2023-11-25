Рояль как «Роллс-Ройс»: в Новосибирске завершили ремонт большого зала консерватории — на что потратили 700 миллионов

О том, что большому залу Новосибирской консерватории требуется ремонт, говорили не один год. Вопрос встал ребром еще пять лет назад — в 2019 году. В зале устарело абсолютно всё: от кресел с портьерами до сцены.

В негодность постепенно пришла и жемчужина зала — концертный сорокатрехрегистровый орган немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр». Он был построен еще в 1968 году . В тот же год был открыт большой зал, а Й. Э. Кёллер , профессор Академии музыки города Веймара, выступил с первым в Сибири органным концертом.