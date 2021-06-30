В Новосибирске начнут реконструкцию консерватории — на работы выделили почти 700 млн рублей

Новосибирская консерватория потратит почти 700 млн рублей на реставрацию
Новосибирская государственная консерватория объявила аукцион на ремонтно-реставрационные работы здания. Максимальная цена контракта составляет
Согласно документации, которую разместили на сайте госзакупок, здание «Сибдальгосторга», в котором находится консерватория, построили в
— До начала выполнения работ подрядчик должен получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, выданное государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, — говорится в документации об аукционе.
На сцене установят новое оборудование, в большом зале разместят современную электроакустическую систему. Подрядчик должен будет отреставрировать стены здания, обустроить гидроизоляцию, изменить уровень пола и выполнить прочие ремонтные работы.
Заявки на участие в аукционе принимают до 21 июля. Реставрацию выполнят в течение года с момента заключения контракта. НГС направил запрос в консерваторию, чтобы выяснить, как она будет работать во время ремонта.
В начале июня стало известно, что в Новосибирске планируют реконструировать здание театра «Старый дом». НГС показывал эскизы, которые подготовили для проведения работ. Позже власти рассказали, что будет в новом здании.