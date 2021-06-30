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В Новосибирске начнут реконструкцию консерватории — на работы выделили почти 700 млн рублей

Здание сделают более современным

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Здание построили в начале XX века

Здание построили в начале XX века

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Новосибирская консерватория потратит почти 700 млн рублей на реставрацию

Новосибирская государственная консерватория объявила аукцион на ремонтно-реставрационные работы здания. Максимальная цена контракта составляет 699 173 407 рублей, средства выделили из федерального бюджета.

Согласно документации, которую разместили на сайте госзакупок, здание «Сибдальгосторга», в котором находится консерватория, построили в 1923–1924 годах. Затем его реконструировали в 1967 году. Во время реставрации большой зал учреждения планируют приспособить для современного использования.

— До начала выполнения работ подрядчик должен получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, выданное государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, — говорится в документации об аукционе.

На сцене установят новое оборудование, в большом зале разместят современную электроакустическую систему. Подрядчик должен будет отреставрировать стены здания, обустроить гидроизоляцию, изменить уровень пола и выполнить прочие ремонтные работы.

Заявки на участие в аукционе принимают до 21 июля. Реставрацию выполнят в течение года с момента заключения контракта. НГС направил запрос в консерваторию, чтобы выяснить, как она будет работать во время ремонта.

В начале июня стало известно, что в Новосибирске планируют реконструировать здание театра «Старый дом». НГС показывал эскизы, которые подготовили для проведения работ. Позже власти рассказали, что будет в новом здании.

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госзакупкиконсерваторияпамятник культуры
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