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Власти новосибирского поселка заказали надувного дракона с мотором

За него готовы заплатить более 80 тысяч рублей

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2024 год — год зеленого деревянного дракона

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Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области разместила тендер на покупку надувного дракона с подсветкой. Начальная цена контракта составляет 84 тысячи рублей.

Основные требования к дракону

Основные требования к дракону

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Судя по документации, размещенной на портале ЕИС «Закупки», высота дракона должна быть не менее 2,5 метров, материал — воздухонепроницаемая техническая ткань типа Оксфорд или ее эквивалент. Объект должен иметь подсветку и мотор. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 октября. Возможно, закупка связана с подготовкой к новому году, потому что по восточному календарю 2024 год — год зеленого деревянного дракона.

Ранее мы подсчитали, во сколько Новосибирску обходятся выступления известных музыкантов на празднованиях Дня города.

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