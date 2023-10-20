Власти новосибирского поселка заказали надувного дракона с мотором

Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области разместила тендер на покупку надувного дракона с подсветкой. Начальная цена контракта составляет 84 тысячи рублей.
Судя по документации, размещенной на портале ЕИС «Закупки», высота дракона должна быть не менее 2,5 метров, материал — воздухонепроницаемая техническая ткань типа Оксфорд или ее эквивалент. Объект должен иметь подсветку и мотор. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 октября. Возможно, закупка связана с подготовкой к новому году, потому что по восточному календарю 2024 год — год зеленого деревянного дракона.
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