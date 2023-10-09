Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда — об этом сообщается на сайте группы. В сообщении указано, что это произошло в сентябре, сейчас же певец чувствует себя хорошо и проходит обязательную реабилитацию, которая продлится до декабря. Из-за этого ранее запланированные концерты «ДДТ» переносятся на новые даты — это четыре выступления в Тель-Авиве (Израиль), Белграде (Сербия), Лимассоле (Кипр) и Дубае (ОАЭ).
— Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители, не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах, — указано в группе.
Ранее все российские концерты «ДДТ» были перенесены на 2024 год. Это произошло после того, как их стали отменять по всей стране. Причиной стал прошлогодний концерт в Уфе: артист в перерывах между исполнением песен делился с залом своим видением ситуации в стране и мире. За это на него составили протокол за дискредитацию российской армии и оштрафовали на
Рок-музыкант часто критиковал власть, не стесняясь в выражениях. С одной стороны, Шевчук отказывался участвовать в акциях, которые считал политическим пиаром, а с другой, выступал на майдане в период «оранжевой революции» и участвовал в «Марше несогласных». В 2010 году его вместе с другими артистами пригласили на встречу к Владимиру Путину, который тогда занимал должность премьера. Эта встреча особенно запомнилась благодаря скромному представлению артиста. На вопрос о том, кто он такой, он ответил просто: «Юра Шевчук, музыкант».