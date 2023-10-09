Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт

Ранее все российские концерты «ДДТ» были перенесены на 2024 год. Это произошло после того, как их стали отменять по всей стране. Причиной стал прошлогодний концерт в Уфе: артист в перерывах между исполнением песен делился с залом своим видением ситуации в стране и мире. За это на него составили протокол за дискредитацию российской армии и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Несмотря на штраф за дискредитацию армии, Юрий Шевчук не имеет статуса иноагента. Он активно записывает новый материал и выпускает клипы.