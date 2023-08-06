«Хотел стать хирургом»: история блогера, которого все называют Киборгом (у него вместо руки дорогущий киберпротез)

— В детстве у меня возник вопрос: «Где моя рука, вырастет ли она вообще?» С этим я пошел к маме. Она сказала, что рука не вырастет. Я об этом с удовольствием рассказал всем своим друзьям во дворе. Потом подумал, что нужно как-то быть сильным, и начал искать, где обрести эту силу, — говорит 37-летний Илья Морковский.

