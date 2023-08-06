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«Хотел стать хирургом»: история блогера, которого все называют Киборгом (у него вместо руки дорогущий киберпротез)

Илья Морковский работает пилотом-испытателем протезов рук — рассказываем, что это значит

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Посмотрите, как Илья Морковский живет с киберрукой

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

Илья Морковский родился без кисти левой руки и только в 33 года узнал, что существуют киберпротезы. С тех пор Илья Киборг, как называют его друзья и подписчики в соцсетях, ведет блог, тестирует протезы и помогает другим нуждающимся людям получить их бесплатно.

Своей непростой историей Илья поделился с нашими коллегами из E1.RU. Почему он родился с такой особенностью, как выглядит его протез (киберрука впечатляет, посмотрите) и чем Илья занимается сейчас — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

— В детстве у меня возник вопрос: «Где моя рука, вырастет ли она вообще?» С этим я пошел к маме. Она сказала, что рука не вырастет. Я об этом с удовольствием рассказал всем своим друзьям во дворе. Потом подумал, что нужно как-то быть сильным, и начал искать, где обрести эту силу, — говорит 37-летний Илья Морковский.

Илья — идеалист по жизни. Он с отличием окончил университет и стал квалифицированным тренером и менеджером спортивных команд. Правда, ни дня не проработал по специальности. Говорит, что с детства мечтал стать врачом, но родители отговорили: «Не берут учиться с одной рукой».

С помощью компании, которая создает современные протезы рук, Илья бесплатно получил тяговый протез руки (его стоимость доходит до 350 тысяч рублей). Протез работает за счет специальных тяг, которые приводят киберпальцы в действие при сгибании сустава кисти.

— Это простая механика, которая упрощает жизнь. Есть и другие протезы — бионические или, например, для людей с болевым синдромом после ампутации, — рассказывает блогер.

Именно тогда Илья начал снимать контент про то, как пользоваться киберпротезом: что с ним можно, а что нельзя делать и сколько потребуется времени, чтобы научиться им пользоваться. Сегодня он официально работает в компании пилотом-испытателем протезов рук.

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