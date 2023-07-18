Умер известный режиссер-аниматор и создатель новосибирского фестиваля — прощание пройдет в Москве

Стала известна дата прощания с режиссером-аниматором Сергеем Серегиным, умершим
Как рассказали в группе «Союз Кинематографистов РФ» во «ВКонтакте»,
Сергею Серегину было 56 лет. Он родился в Тульской области, но в 1992 году переехал в Новосибирск. Здесь он работал на телевидении и увлекся анимацией. Режиссер был одним из создателей фестиваля «Жар-Птица» и был в числе инициаторов создания Открытого российского фестиваля анимации в Суздале.
В начале июня скончался сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов. Он был родом из Новосибирска.