freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 90.42
eur 101.65
Тема дняВ массовом ДТП пострадали два ребенка
Все новости
Все новости

Умер известный режиссер-аниматор и создатель новосибирского фестиваля — прощание пройдет в Москве

Сергей Серегин создал «День рождения Алисы» и «Тайну Сухаревой башни»

2 568

Сергею Серегину было 56 лет

Поделиться

Стала известна дата прощания с режиссером-аниматором Сергеем Серегиным, умершим 14 июля. Автор полнометражных мультфильмов «День рождения Алисы» и «Тайна Сухаревой башни», а также короткометражных мультфильмов «Лукоморье. Няня», «Ключи от времени», «Белолобый», режиссер документальных фильмов об анимации.

Как рассказали в группе «Союз Кинематографистов РФ» во «ВКонтакте», 19 июля, в среду, состоится прощание с Сергеем Серегиным. Отпевание пройдет в 10:30 в Георгиевском храме (грузинская церковь) по адресу: ул. Б. Грузинская, 13. В 12:00 — гражданская панихида в конференц-зале Дома кино (ул. Васильевская, 13). Около 15:00 — похороны на Шереметьевском кладбище (г. Долгопрудный, 1-й Коломенский проезд). Дом кино выступил организатором автобуса до кладбища и обратно.

Сергею Серегину было 56 лет. Он родился в Тульской области, но в 1992 году переехал в Новосибирск. Здесь он работал на телевидении и увлекся анимацией. Режиссер был одним из создателей фестиваля «Жар-Птица» и был в числе инициаторов создания Открытого российского фестиваля анимации в Суздале.

В начале июня скончался сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов. Он был родом из Новосибирска.

РежиссерАниматорМультфильмыФестиваль
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter