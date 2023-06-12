«Мелкая пакость, мелкая гадость — мне сейчас много предлагают такого». Ирина Алферова — о современном кино, роли Констанции и своей семье

— Как девушка, которая от волнения выползает на коленях на сцену, садится потом на танк? В чём секрет, в характере? Как это совмещается в вас?



Алферовой приходилось выступать в горячих точках. С актерской командой она не раз выступала в Афганистане.



— Я думаю, в женщине всё совмещается. Да чего уж там на танк садиться, у меня нет этой боязни. Я понимаю Гвердцители, она испугалась. Но если я испугалась, что мне, не ехать? Когда боишься, но делаешь — тогда это мужество. Когда мы собирались в Афганистан, там была очень большая команда. Но на всех этапах все постепенно отпадали: когда мы приехали в Шереметьево, там уже половина отпала — кто-то заболел, кто-то забеременел, у всех что-то появилось.

