Играл в переходе и учился у политзаключенного. Как основателем «Песняров» с Уралмаша гордился весь СССР

Вскоре после тяжелой болезни умерла его сестра Наташа. Следом скончался один из основателей ансамбля — Валерий Яшкин. Затем за ними ушли из жизни «песняры» Игорь Паливода и Анатолий Гилевич.



Всю жизнь Владимира преследовали горькие потери, но он стойко переносил их.

«О чем вы больше всего жалеете в жизни?» Папа ответил: «О втором браке»

В 1976 году в браке со Светланой Константиновной Слизской у Владимира Мулявина родилась дочь Ольга. В этих отношениях Владимир Мулявин состоял около пяти лет. В интервью Татьяны Гордеевой для журнала «Спид-Инфо» Марина Мулявина рассказала, что второй брак не был для папы счастливым.

— В конце жизни один журналист спросил отца: «О чем вы больше всего жалеете в жизни?» Папа ответил: «О втором браке». Как потом выяснилось, ему эту женщину элементарно подложили. А мужик есть мужик, отказаться не мог... Когда обиженная мама (первая жена Мулявина. — Прим. ред.) спросила, почему в такой момент он завел отношения на стороне, папа честно признался: «Я думал, ты и правда умрешь». Он просто элементарно струсил. После этого разговора мама подала на развод.

