Играл в переходе и учился у политзаключенного. Как основателем «Песняров» с Уралмаша гордился весь СССР

Песня «Косил Ясь конюшину» была известна каждому советскому человеку. В исполнении ансамбля Владимира Мулявина шуточная белорусская мелодия попала в «Ну, погоди!» и стала навеки народной среди детей и молодежи.
Основатель легендарного ансамбля «Песняры», народный артист СССР и эстрадный певец Владимир Мулявин был символом всего белорусского. При этом родился он в 1941 году в Свердловске, где на Уралмаше провел всё свое детство. Его музыка стала популярна не только в Советском Союзе, а пластинки продавались миллионными тиражами. Артист внес свои коррективы в белорусскую народную песню: он первым начал совмещать ее с бит-музыкой и джаз-роком.
Недавно на Первом канале состоялась премьера сериала «За полчаса до весны», который рассказывает удивительную историю ансамбля «Песняры». Совместно с музеем
Выступал в переходах, на улице и в поездах, когда отец ушел из
семьи
«Я, Мулявин Владимир Георгиевич, родился 12.01.1941 г. в г. Свердловске в семье рабочих. С 1945 г. воспитывался без отца. В 1946 г. переехал в Магнитогорск к дяде. Здесь я окончил 9 классов. Музыкой я стал заниматься в 1950-м, занимаясь на гитаре у педагога-частника. В 1955 г. приехал в Свердловск и поступил в музучилище, где учился 2 года. С 1957-го — начал работать». Дата — 9 октября 1958 года. Подпись —
Мальчик Вова родился в семье обычных тружеников Уралмашзавода. На стене четырехэтажки, где он провел первые годы жизни, теперь висит мемориальная доска с надписью: «В этом доме прошли детство и юность художественного руководителя Белорусского государственного ансамбля "Песняры", народного артиста СССР Владимира Мулявина».
Уже в детстве Володя увлекся музыкой: в 12 лет начал играть на балалайке, а позже освоил и гитару. Это и стало его первой подработкой. Он выступал в переходах, на улице и в поездах, когда отец, Георгий Мулявин, рабочий Уралмашзавода, ушел из семьи. После этого сын прекратил с ним общение. Мама Владимира, Акулина Палычева, трудилась в цеху на заводе и подрабатывала швеей. Она в одиночку поднимала еще двоих детей — Валерия и Наташу.
Дочь Владимира от первого брака, Марина Мулявина, в интервью журналу «Иные берега» рассказывала, что его детство не было счастливым.
— Его родители рано развелись. В семье было трое детей: папа, брат Валерий, сестра Наташа. Маме, моей бабушке, было тяжело их растить. Она работала швеей, зарплата маленькая, — поделилась Марина Мулявина.
Отчислили «за увлечение западной музыкой»
Денег на музыкальное образование Владимира в семье не было, поэтому свой творческий путь он начал в Доме культуры имени Сталина (Дворец культуры Уралмашзавода). Там он занимался в детском кружке со струнным оркестром, которым руководил бывший политзаключенный Александр Иванович Навроцкий. Он был первым, кто разглядел талант Владимира Мулявина.
Навроцкий занимался со своим учеником по семь часов в сутки. В результате Мулявину в 1956 году удалось поступить в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского.
Он учился игре на гитаре, а в свободное время — на других музыкальных инструментах. Во время учебы Мулявин создал группу единомышленников, которая играла джаз. Подобная музыка в то время не приветствовалась в Советском Союзе. Когда руководство училища узнало об этом, Владимир и еще восемь студентов второго курса были отчислены.
— В 15 лет он создал ансамбль. Всех девятерых его участников отчислили из училища «за увлечение западной музыкой». Ансамбль начал самостоятельно гастролировать по Свердловской области, — рассказала Марина Мулявина.
Навсегда уехал из Свердловска
А затем Мулявин впервые задумался о том, чтобы уехать из Свердловска. Вместе с братом и другом он поехал в соседнюю Челябинскую область, в музыкальное училище Магнитогорска, однако провалил экзамен по литературе и не поступил.
Благодаря первому учителю Навроцкому в Свердловске его восстановили — правда, к учебе Владимир так и не вернулся, а увлечение джазом вопреки всему осталось страстью на всю жизнь. Личное дело Мулявина в Свердловском музыкальном училище до наших дней не дошло.
Несмотря на то, что у молодого музыканта было незаконченное образование, его взяли на работу в Тюменское областное концертно-эстрадное бюро.
В феврале 1959 года Владимир во время гастролей в Калининграде в составе концертной бригады Томской филармонии встретил Лидию Кармальскую. В апреле 1960 года пара узаконила свои отношения.
— Цветы не дарил. В то время это было не по карману. На свиданиях он ей пел. Жили они тогда в Свердловске. После женитьбы они с мамой приехали на гастроли в Минск. Пришли в магазины, а там прилавки полные. Петр Миронович Машеров тогда многое делал для своей республики, — рассказала Марина Мулявина. — Мама удивилась: «Наверное, в этот магазин комиссия приехала». Зашли в другой — там то же самое. В третий… Мама сказала: «Володя, мы будем жить только здесь». Переехали. Сначала в Минске снимали частную квартиру, потом молодой семье дали комнату в коммуналке.
В период с 1958 по 1963 год Мулявин работал в филармониях различных городов — в Кузбассе, затем в Петрозаводске и некоторое время в Оренбурге. В 1963 году Владимир получил приглашение от Белорусской филармонии и окончательно переехал в Минск.
— Он услышал белорусские песни и полюбил их навсегда. Полюбил за мелодичность, многоголосие. Папа любил встречаться с артистами фольклорных ансамблей. С композитором Лученком он много ездил по полесским глухим деревням, собирал песни. Потом делал потрясающую аранжировку. Песня звучала современно, но не теряла свою душу, — вспоминала дочь артиста.
Будущие «Песняры» зародились в армии
В 1965 году Владимир Мулявин был призван в армию. Служа под Минском, он не прекращал заниматься музыкой, а, наоборот, создал вокальный квартет и участвовал в организации ансамбля Белорусского военного округа. Тогда и собрался первый состав будущей группы «Песняры»: Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин и Александр Демешко.
После армейской службы будущие «Песняры» выступали в разных коллективах. Мулявин петь не планировал, только играл на гитаре, но всё поменялось, когда на одном из выступлений коллектив аккомпанировал народной артистке Белоруссии Нелли Богуславской, которая попросила, чтобы ей кто-нибудь подпел. Это и сделал Мулявин. Тогда она спросила: «Володя, это ты подпел? Володя, да тебе петь надо!»
В 1968 году в филармонии был создан вокально-инструментальный ансамбль «Лявоны» (Лявон был комедийным персонажем белорусского фольклора. — Прим. ред.) в составе: Владимир Мулявин, Валерий Мулявин (старший брат), Леонид Тышко, Владислав Мисевич, Валерий Яшкин, Александр Демешко.
— Папа по природе был фольклористом. Любил народную музыку, особенно славянскую, — рассказала Марина Мулявина. — Сначала он в своих программах пытался связать в один узел фольклорные мелодии Белоруссии, России, Украины. Но это была немыслимая задача. Все эти мелодии очень отличаются друг от друга. Папа занялся музыкальными сокровищами, которые хранила белорусская земля. Само красивое и самобытное понятие «песняр», народный певец-сказитель, ко многому обязывало: не то что шутник Лявон — скоморошный герой и балагур.
Варианты были разные — «Полесские зубры», «Молодые голоса», «Орлы»
В том же году республиканский министр культуры Михаил Минкович после гастролей по Украине позвал группу и предложил им поменять название.
— Варианты были разные — «Полесские зубры», «Молодые голоса», «Орлы», что-то еще. Банальщина какая-то. Леня Тышко посидел пару дней в библиотеке, в каком-то поэтическом сборнике отыскал слово «песняр». Это слово встречается в ранних стихах Янки Купалы. Сначала многие недоумевали: что это за словцо такое? Но папе оно понравилось, — говорит дочь артиста.
Впервые с таким названием они заявили о себе осенью 1970 года в Москве на четвертом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. На фестивале «Песняры» произвели настоящий фурор исполнением белорусской народной песни «Ты мне весною приснилась».
— В антракте после выступления подошел Оскар Борисович Фельцман, член жюри конкурса, и поздравил. Успех был потрясающий. Папа говорил: «Эти овации москвичей стали самой дорогой наградой в моей жизни». Сбылась его мечта — он вывел на большую сцену классный профессиональный коллектив, — поделилась Марина Мулявина.
Благодаря «Песнярам» советский слушатель обратил внимание на белорусские песни. Владимир учил белорусский язык специально для того, чтобы лучше понимать народные напевы Беларуси. При этом поначалу музыкантам приходилось играть на старой аппаратуре.
— В первое время не было хороших инструментов, пользовались самодеятельными, которые хрипели, даже дымились. Потом дело наладилось. Чтобы приобрести новую аппаратуру, экономили даже на питании. Работали как проклятые. Песни папа писал на рассвете. Его время — с четырех до девяти утра. Именно в эти часы сочинялись лучшие песни, — объяснила дочь музыканта.
«Кое-кто не мог простить отцу, что он не белорус»
В 1970-х годах «Песняры» стали по-настоящему известны, их приглашали во все города Советского Союза. Ансамбль называли «русскими The Beatles». Правда, находились и те, кто не любил их из-за отсутствия у Владимира белорусских корней.
— Кое-кто не мог простить отцу, что он не белорус. Как же так: русский, а сумел поднять образ белорусской народной песни до такого высочайшего уровня? Кто-то просто говорил: «Они мамку превращают в обезьянку». Имелось в виду, что «Песняры» искажают народную песню, — рассказала Марина Мулявина.
Феномен ансамбля был еще и в том, что люди со всего СССР покупали русско-белорусские словари, чтобы понимать, о чем поют «Песняры».
В 1973 году во время гастролей по Ялте произошла трагедия. В день концерта пришло известие о гибели Валерия Мулявина. Старший брат был убит при невыясненных обстоятельствах. «Песняры» хотели отменить концерт, но Владимир всё же решил начать выступление. Первая песня, которая прозвучала со сцены, была «Белая Русь ты моя». От горя Мулявин не смог допеть и просто играл на гитаре.
Вскоре после тяжелой болезни умерла его сестра Наташа. Следом скончался один из основателей ансамбля — Валерий Яшкин. Затем за ними ушли из жизни «песняры» Игорь Паливода и Анатолий Гилевич.
Всю жизнь Владимира преследовали горькие потери, но он стойко переносил их.
«О чем вы больше всего жалеете в жизни?» Папа ответил: «О втором браке»
В 1976 году в браке со Светланой Константиновной Слизской у Владимира Мулявина родилась дочь Ольга. В этих отношениях Владимир Мулявин состоял около пяти лет. В интервью Татьяны Гордеевой для журнала «Спид-Инфо» Марина Мулявина рассказала, что второй брак не был для папы счастливым.
— В конце жизни один журналист спросил отца: «О чем вы больше всего жалеете в жизни?» Папа ответил: «О втором браке». Как потом выяснилось, ему эту женщину элементарно подложили. А мужик есть мужик, отказаться не мог... Когда обиженная мама (первая жена Мулявина. — Прим. ред.) спросила, почему в такой момент он завел отношения на стороне, папа честно признался: «Я думал, ты и правда умрешь». Он просто элементарно струсил. После этого разговора мама подала на развод.
«Там, где вас уронили, там и поднимут!»
В поисках собственного жанра Владимир Мулявин собирал русский, белорусский, украинский и болгарский фольклор, но с русским фольклором успешно работала и группа «Ариэль», которую до сих пор возглавляет Валерий Ярушин. Он и рассказал E1.RU, как впервые встретился с лидером «Песняров».
Когда белорусский ансамбль стал лауреатом 4-го конкурса артистов эстрады в Москве (1970), в это время родился золотой состав «Ариэля» в Челябинске.
— Когда я видел успех ансамбля «Песняры», которые исполняли белорусские народные песни с успехом, я предложил своим музыкантам русские народные песни. Меня подняли на смех: «Мы же рок-н-рольщики! Наша публика от нас отвернется!» Но я убедил их, что на английских песенках далеко не уедем. Для начала надо заявить о себе. И они согласились. Так с двумя русскими народными мы заняли первое место в Челябинской области.
Первая встреча участников группы «Ариэль» с «Песнярами» произошла летом 1973 года.
— За год до этого произошел большой скандал в нашей жизни. Нас не отпустили на конкурс «Янтарь Лиепаи» в Латвию. Тогда мы поехали сами, продав гитару. Нас хорошо там приняли, дали выступить, и мы неожиданно заняли первое место. Но челябинские власти не оценили этого. Напротив, они отругали музыкантов за своеволие и запретили работать в области.
Мы приняли приглашение и уже почти «сидели на чемоданах», как вдруг!.. В «Литературной газете» выходит статья известного композитора Никиты Богословского, который, не зная наших неприятностей и услышав записи наших песен, похвалил нас, — вспомнил Валерий Ярушин.
В этот же день в челябинский дворец спорта «Юность» приехали «Песняры». Участники группы «Ариэль» решили лично познакомиться с Владимиром Мулявиным и пришли полным составом на репетицию.
— Меня представили Володе Мулявину. Он сказал: «Я что-то слышал про ваш скандал. А сможете что-нибудь сыграть?» Мы сыграли композицию на тему русской народной песни «Отдавали молоду». Владимир тепло отозвался и сказал, что ему особенно понравилось финальное медленное соло, и предложил запатентовать его… Потом мы рассказали всё, как было на конкурсе в Латвии, и я показал ему статью Богословского. Он внимательно прочел и сказал те слова, которые оказались пророческими.
На следующий день у меня дома раздался звонок из местной филармонии, где меня впервые в жизни назвали по имени-отчеству: «Валерий Иваныч, зайдите в филармонию, есть интересное предложение. Хватит скитаться по подъездам…» С этого момента наша судьба сделала резкий поворот: нас приняли на работу в филармонию, и с февраля 1974 года мы стали профессионалами! Впоследствии, иногда на разных совместных фестивальных концертах мы работали с «Песнярами», — рассказал Валерий Ярушин.
Долгое время в хит-парадах того времени, примерно с 1975 по 1980 год, музыканты стояли на двух первых ступеньках: «Песняры» — на первом, «Ариэль» — на втором. Тогда они являлись законодателями музыкальной моды, благодаря чему многие другие ансамбли стали по-другому относиться к фольклору.
Гастроли за границей
В 1971 году «Песняры» впервые отправились за границу. Этот коллектив стал одним из первых в СССР, которому удалось побывать с гастролями в США.
Золотой состав ансамбля покорил иностранцев. Газета Washington Post выпустила статью, посвященную выступлениям «Песняров»: «Русское вторжение на западном фронте рока». Международное признание коллектив получил и в Каннах, в 1975 году. Там музыканты познакомились и выручили Аллу Пугачеву.
— Так получилось, что музыканты Пугачевой оказались невыездными. Певица приехала одна, была расстроена, — вспоминает Марина Мулявина. — Когда встретила папу, очень обрадовалась, попросила подыграть ей на концерте пару песен. Нот не было. «Песнярам» пришлось аккомпанировать по слуху. Всё получилось хорошо. На 50-летие папы Алла прислала такую телеграмму: «"Песняры", я всё помню, а вы?».
— После удачного выступления в Каннах иностранные продюсеры предлагали Мулявину разные контракты. В Госконцерте не давали добро на гастроли. Только один продюсер из США Сидней Харрисон добился, чтобы ансамбль отправили в Америку. «Песняры» совершили гастрольное турне по американским штатам. Все концерты прошли с аншлагом. Тамошние газеты окрестили эти гастроли вторжением русского рока в Америку.
«Я, безусловно, знал о корнях и непростом военном детстве Володи Мулявина»
Талантливых исполнителей для «Песняров» Мулявин находил везде. Одного из таких ему удалось отыскать в начале 80-х в минском вузе, и уже вскоре Валерий Головко стал работать с ансамблем в качестве пианиста и аранжировщика в середине. Артист поделился с E1.RU своими воспоминаниями.
— Я был распределен по окончании ленинградского вуза в Минский институт культуры и искусств в качестве преподавателя классов джазового фортепиано и аранжировки. Поскольку эстрадно-джазовое отделение ЛГИКа я закончил с отличием, то мог остаться в аспирантуре и на кафедре в Питере, но в Минске клятвенно пообещали квартиру в течение года.
Владимир Георгиевич честно сказал, что решить вопрос не сможет. Объяснил, что после того, как оставил двум супругам государственные квартиры, сам живет в кооперативной. Я от работы в «Песнярах» отказался, — рассказал Валерий Головко.
Вскоре музыканты снова наведались в класс Валерия и объяснили свою безвыходную ситуацию. Тогда Головко уговорил коллегу по кафедре и пообещал Мулявину в скором времени присоединиться к коллективу, что вскоре и случилось. Начались постоянные гастроли.
— Однажды коллектив улетел без меня после концерта в Омске. Я нарушил правило правил — закрыл дверь в номер изнутри после «зеленого концерта» (последний концерт длительных гастролей. — Прим. ред.). Разошлись в шесть утра, а в восемь надо было выезжать. Как чувствовал, не хотел ложиться спать, но сломался — очень устал за полтора месяца. Ежедневные репетиции с 10:00, несколько концертов в день, переезды. А я еще и аранжировал по ночам, — вспомнил музыкант.
Запомнилась Валерию премьера песни «Послушайте». Это было первое произведение программы на стихи Владимира Маяковского.
— Я уже лег спать, когда ко мне в номер позвонил Мулявин. Услышав мой ответ, что нотная бумага и ручка в наличии, он пришел с гитарой, сказал, что начинаем работу над новой программой, сыграл песню, оставил стихотворный текст и ушел. К началу репетиции в 10:00 аранжировка была готова, а вечером песня прозвучала в концерте, — рассказал Валерий. — Запомнилось его исполнение песни «Перед атакой» — у меня каждый раз бежали мурашки по спине. Запомнился наш последний разговор, когда я принял решение уйти из музыки. Разговор происходил у
— Владимир Мулявин был добр, фанатично предан музыке, трудолюбив и невероятно талантлив. Мы не были настолько близки, чтобы говорить «за жизнь». Да и некогда было — пахали в круглосуточном режиме. Но я, безусловно, знал о корнях и непростом военном детстве Володи Мулявина, — поделился Валерий Головко.
От славы к расколу
Последней женой Мулявина стала актриса Светлана Пенкина, они поженились в 1981 году, а в 1982 году у них родился сын Валерий. Светлана была с Владимиром до конца его жизни.
После стремительного взлета из «Песняров» со временем начали уходить музыканты. В 1981 году ансамбль покинул Леонид Тышко, в 1988-м — Александр Демешко, а в 1989-м — Анатолий Кашепаров, который пел по вечерам в ресторане «Юбилейный». Он стал особенно популярным после исполнения «Спадчины».
В 80-х годах слава группы стала угасать, и в 90-х золотой состав распался. Последний диск с новыми песнями был записан «Песнярами» в 1994 году в Голландии. Новые музыканты в ансамбль шли, но между ними не было контакта, денег не хватало. Тогда Мулявин стал чаще выпивать и написал записку в министерство, после которой его отстранили от должности директора коллектива.
14 мая 2002 года произошла трагедия: Владимир Мулявин попал в страшную автомобильную аварию. Врачи поставили ему диагноз «тетрапарез, повреждение спинного мозга с нарушением функций тазовых органов, закрытый перелом-вывих шестого позвонка, ушибленная рана затылочной области».
Музыкант попал в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь. Вскоре из Минска он был переведен в Москву, где проходил курс реабилитации и делал попытки встать на ноги.
Несмотря на усилия врачей, Владимир Мулявин ушел из жизни 26 января 2003 года в возрасте 62 лет. Прощание с ним прошло в Москве и, по просьбе множества людей, в Минске. Музыканта похоронили в белорусской столице, на Восточном кладбище.
Солист «Песняров» Леонид Борткевич вспоминал об артисте так: «Мулявин был очень требователен к самому себе, у него бы просто безупречный вкус в любых жанрах музыки. Он играл почти на всех инструментах. Я считаю, что таким, как он, гением надо родиться. На сцене от него всегда исходила колоссальная энергия, он заряжал нас ею. Даже сейчас, когда уже восемь месяцев мы работали без него, я чувствовал его рядом, и если иногда становилось трудно в концерте, я всегда мысленно спрашивал у него, и я знал, как бы он на это ответил и как бы поступил. Всегда приходит нормальное решение. Вообще, это был человек от Бога».
В 2014 году бессменному «песняру» Владимиру Мулявину был установлен памятник перед кассами екатеринбургского киноконцертного театра «Космос», где он множество раз выступал с концертами.
Как в Свердловске влюблялись и страдали из-за The Beatles? Мы публиковали отрывки из книги архивариуса Свердловского рок-клуба. Ранее мы рассказывали историю самого смелого художника СССР. Эрик Булатов родился в Свердловске, но уже больше 30 лет живет и работает в Париже.
О других известных уральцах вы можете почитать в нашем специальном разделе «Люди Екб».