От владельцев военного городка возле «Ауры» потребовали законсервировать семь разрушенных зданий

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области подала в суд на владельцев разрушенных зданий военного городка, который считается памятником культурного наследия. Об этом сообщила в ответе на запрос корреспондента НГС начальник инспекции Елена Макавчик.
— Инспекцией подготовлены и направлены для рассмотрения три исковых заявления о понуждении исполнить обязательства в области сохранения объектов культурного наследия в отношении правообладателей семи объектов культурного наследия, расположенных на территории объекта культурного наследия регионального значения «Военный городок. Комплекс зданий военного ведомства», — рассказала журналисту Макавчик.
Макавчик пояснила, что в работы по сохранению объектов культурного наследия относятся и мероприятия по консервации с предложенным сроком в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Общественница Елена Гавровская, которая борется за сохранение архитектурного ансамбля военного городка, рассказала, что находящиеся там объекты принадлежат разным юрлицам. А эти компании, в свою очередь, связаны с Министерством обороны России.
— Земельные участки, а также расположенные на них объекты недвижимости, в том числе объекты культурного наследия, составляющие территорию военного городка, находятся в собственности Российской Федерации, в ведении Министерства обороны РФ, — сообщается в ответе прокуратуры Новосибирской области на письмо Гавровской по военному городку. Копия документа в распоряжении НГС имеется.
По неофициальной информации источника из кругов, занимающихся охраной памятников, цена консервации одного здания может составлять около 10 миллионов рублей, то есть примерно 70 миллионов на все здания. На вопрос журналиста о стоимости проекта консервации начальник инспекции Елена Макавчик заметила, что не располагает такой информацией.
Корреспондент НГС отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания материала ответ из ведомства не поступил.
Ранее НГС писал о разрушенном военном монументе на территории военного городка, который никто не мог восстановить несколько лет, но отремонтировали за месяц после того, как этим вопросом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. За чьи деньги восстановили объект, официально так никто и не сообщил. Монумент официально открыли 18 января 2023 года — к