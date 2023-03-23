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Суд обязал блогера из Новосибирска заплатить 100 тысяч рублей за оскорбление росгвардейцев

70 000 из них — стоимость лингвистической экспертизы видеоролика на YouTube

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Рассматриваемые судом события произошли осенью 2021 года

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Суд Дзержинского района Новосибирска обязал блогера Ивана Фролова выплатить 30 тысяч рублей в качестве морального вреда оскорбленным им росгвардейцам. Еще 70 000 рублей сибиряку придется заплатить за лингвистическую экспертизу, если не удастся оспорить решение суда. Об этом НГС рассказал сам Фролов.

— Действительно, суд я проиграл. Но буду обжаловать это решение, так как не согласен с ним, — заявил блогер.

В ноябре 2021 года Фролов как общественник в поисках просрочки посетил с контрольной закупкой один из продуктовых магазинов.

— Там я нашел просроченные конфеты, о чем сообщил администратору магазина. После чего я купил себе мороженое за 25 рублей, дав кассиру пятитысячную купюру. Сотрудники магазина вызвали Росгвардию, обвинив меня в том, что я съел мороженое, не рассчитавшись, — вспоминает Фролов.

Блогер вступил в перепалку с приехавшими росгвардейцами, фрагменты которой выложил на своем YouTube-канале. Эксперт-лингвист счел содержание видео оскорбляющим росгвардейцев, его выводы и легли в основу судебного решения.

Иван Фролов известен своими похождениями в метро в костюме смерти (он отговаривал людей от вакцинации от COVID-19), а также проверкой соблюдения коронавирусных ограничений чиновниками (после этого его задержали).

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