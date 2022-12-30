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«Весь звучащий мир является моим инструментом»: в одном видео вспоминаем музыку Эдуарда Артемьева

Легендарный композитор ушел на 86-м году жизни

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Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

29 декабря выдающийся композитор Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни. Накануне он попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Эдуард Артемьев родом из Новосибирска, осенью этого года композитор приезжал в родной город, чтобы принять участие в фестивале, посвященном его творчеству.

Эдуард Артемьев создал музыку, которая переворачивает всё внутри. Звуки его мелодий заставляют переосмысливать всё происходящее, а главное — понимать, любить и просто жить. В этом видео мы вспоминаем произведения композитора, которые не оставят никого равнодушным.

Эдуард Артемьев — целая эпоха. Он писал музыку к фильмам Тарковского, Михалкова, Шахназарова, Кончаловского. Его считают первопроходцем электронной музыки, но сам он говорил, что главный его инструмент — весь звучащий мир.

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