«Весь звучащий мир является моим инструментом»: в одном видео вспоминаем музыку Эдуарда Артемьева

29 декабря выдающийся композитор Эдуард Артемьев умер на
Эдуард Артемьев родом из Новосибирска, осенью этого года композитор приезжал в родной город, чтобы принять участие в фестивале, посвященном его творчеству.
Эдуард Артемьев создал музыку, которая переворачивает всё внутри. Звуки его мелодий заставляют переосмысливать всё происходящее, а главное — понимать, любить и просто жить. В этом видео мы вспоминаем произведения композитора, которые не оставят никого равнодушным.
Эдуард Артемьев — целая эпоха. Он писал музыку к фильмам Тарковского, Михалкова, Шахназарова, Кончаловского. Его считают первопроходцем электронной музыки, но сам он говорил, что главный его инструмент — весь звучащий мир.