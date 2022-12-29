СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняНовогоднее обращение президента
Все новости
Все новости

Знаменитый композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет

Незадолго до смерти Артемьева госпитализировали с подозрением на коронавирус

13 689

Поделиться

Уроженец Новосибирска, композитор Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни. Информацию об этом Городским порталам подтвердил сын композитора.

Незадолго до смерти Эдуарда Артемьева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Однако сын композитора Артемий Артемьев в разговоре с корреспондентом MSK1.RU сообщил, что информация о ковиде не подтвердилась. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней.

Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Недавно он отметил свой 85-летний юбилей. Композитор сотрудничал с такими режиссерами как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другими. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17» и другим.

Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Напомним, в конце октября в новосибирской филармонии прошел фестиваль, посвященный творчеству композитора Эдуарда Артемьева.

КомпозиторЭдуард Артемьев
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ47
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter