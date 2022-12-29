Знаменитый композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет

Уроженец Новосибирска, композитор Эдуард Артемьев умер на
Незадолго до смерти Эдуарда Артемьева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Однако сын композитора Артемий Артемьев в разговоре с корреспондентом MSK1.RU сообщил, что информация о ковиде не подтвердилась. Ожидалось, что Артемьев проведет в больнице десять дней.
Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Недавно он отметил свой
Его музыка была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Напомним, в конце октября в новосибирской филармонии прошел фестиваль, посвященный творчеству композитора Эдуарда Артемьева.