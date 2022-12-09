Как журналистка и ФСБшник Гордея ловили: рецензия НГС на шпионский триллер про американцев, ворующих военные секреты

Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской

Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек

Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков

Жил в гостинице советской несоветский человек.

Хотя, может быть, всё дело просто в размере бюджета, который не оставлял другого выбора, кроме того как держаться этой ретро-стилистики, где почти нет места погоням, хитро снятым дракам с перестрелками и тому подобным спецэффектам. Их заменяет игра ума и юмор сотрудников контрразведки. Например, случайно выпустив в процессе установки в квартире подозреваемого камер и жучков рыжего кота, оперативники сначала потешно ловят его по всему двору, а затем один из них, отчаявшись, фотографирует с целью найти похожего, усыпить и подкинуть в квартиру.



— И почему он умер, по-твоему, — спрашивает герой, прощупывая будущую легенду котозамены.