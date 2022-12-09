Как журналистка и ФСБшник Гордея ловили: рецензия НГС на шпионский триллер про американцев, ворующих военные секреты

Вопреки сомнениям пессимистов, на российские экраны продолжают выходить фильмы и их даже приходят смотреть зрители. Одну из новинок — шпионский детектив «Тень. Взять Гордея» — можно будет увидеть в кинотеатрах уже сегодня. Обозреватель НГС Стас Соколов воспользовался возможностью и познакомился с произведением за день до премьеры, чтобы вы смогли сами решить, нужно ли вам потратить на это произведение пару часов своей жизни или нет.
Кинотеатры сейчас переживают не лучшие дни. Вечером в среду в мультиплексе ТРЦ «Ройял Парк» было пустынно. Только старые картонные афиши, оставшиеся от былых премьер, напоминали о том, что когда-то здесь выстраивались очереди у билетных автоматов. Увы, отечественному кинематографу не так часто, как хотелось бы, удается создать что-то, ради чего зритель по собственной воле готов не только дойти до кинотеатра, но и заплатить за билет свои собственные деньги.
Сеанс начался без привычного объявления о противозаконности использования видеозаписывающей аппаратуры. Возможно, вместе с окончательным обретением культурного суверенитета мы отринули и такие навязанные нам чуждые ценности, как авторское право, но это не точно. Перед фильмом, как водится, были показаны несколько трейлеров киноновинок, при просмотре которых могло создаться обманчивое представление о том, что в российском кинематографе не осталось больше актеров, кроме Гоши Куценко.
«Тень. Взять Гордея»
Режиссеры Аня Мирохина и Илья Куликов (сериалы «Регби», «Меч»).
В ролях: Олег Гаас («Шифр», «Регби»), Екатерина Шарыкина («Регби»), Татьяна Бабенкова («Регби»). Филипп Янковский («Афганский излом», «Статский советник»). Надежда Михалкова («Утомленные солнцем»).
Действие фильма стартовало с конца — под мрачным московским дождем в московском дворе лежал, истекая кровью, главный герой, сжимая в руке пистолет. У неиспорченного Голливудом зрителя эта сцена, конечно, должна была заставить сжаться сердце, но нет. Мы же все знаем, что убив героя в конце, никаких сиквелов не снимешь. Далее главный герой по имени Вадим, не теряя лишних слов, вводит нас в курс дела. Он обычный московский контрразведчик с зарплатой 143 тысячи рублей в месяц, снимающий квартиру за 70 тысяч (таковы уж московские цены). У него подруга в обтягивающих шортах — журналистка, обладатель говорящего попугая и просто красавица.
— Это что, подавление свободы прессы? — с плохо скрываемой нежностью восклицает она, когда партнер по любовным играм после тяжелого трудового дня валит ее на тахту.
А дню есть от чего быть тяжелым. В секретном КБ, которое только что разработало смертоносную установку, стреляющую невидимыми и неслышимыми лучами, завелся крот. Ну то есть человек, ворующий секреты, а не животное. И нашему герою предстоит предотвратить утечку военной тайны и поймать негодяя по кличке Гордей. По ходу расследования Вадим регулярно делится с подругой деталями расследования, что, конечно, не может не говорить о высочайшей степени доверия к прессе в нашей стране — даже среди работников спецслужб.
Дальше действие переносится в Стамбул, который для сюжета совершенно не нужен, но кто бы отказался в наше время за счет работодателя потусоваться на берегу Босфора. В Стамбуле в дело вступает похотливый сотрудник российского МИДа, которому придется сыграть в сюжете свою маленькую, но важную роль.
«Тень» похожа понемногу сразу на многие шпионские фильмы, правда вдохновение создатели черпали не в «Бондиане» и «Миссия невыполнима», а в старом добром советском кино вроде «ТАСС уполномочен заявить». Местами, правда, действие выглядит, как вариации на тему песни Владимира Высоцкого:
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской
Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек
Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков
Жил в гостинице советской несоветский человек.
Хотя, может быть, всё дело просто в размере бюджета, который не оставлял другого выбора, кроме того как держаться этой ретро-стилистики, где почти нет места погоням, хитро снятым дракам с перестрелками и тому подобным спецэффектам. Их заменяет игра ума и юмор сотрудников контрразведки. Например, случайно выпустив в процессе установки в квартире подозреваемого камер и жучков рыжего кота, оперативники сначала потешно ловят его по всему двору, а затем один из них, отчаявшись, фотографирует с целью найти похожего, усыпить и подкинуть в квартиру.
— И почему он умер, по-твоему, — спрашивает герой, прощупывая будущую легенду котозамены.
— Не знаю, может, с сердцем что, — предполагает его напарник.
Тем временем события вокруг кражи технологии невидимых супер лучей закручиваются в гордеев узел. Ну или смешиваются как колода карт — тут возможны еще какие-то варианты избитых клише. Которые будут более чем уместны, поскольку на этих самых клише построены в фильме примерно все отношения персонажей, даже если они чуть прикрыты шутками юмора и сдержанной самоиронией главного героя.
— Какая религия у американцев?
— Католицизм?
— Долларицизм. Они только в деньги верят. Поэтому проси с них деньги. Они так будут и тебе больше доверять.
Авторы фильма особенно гордятся тем, что они черпали свои сюжеты из общения с реальными оперативниками. Например, одним из результатов такого общения (сейчас будет маленький спойлер, так что можете пропустить этот абзац) стала изложенная в произведении изощренная схема передачи секретных данных по средством поездки в автобусе мимо здания американского посольства. Запрограммированный вражеский планшет должен связаться с вражеским сервером по ходу движения и загрузить туда зашифрованные данные с технологией новейшего российского лазера без цвета и запаха.
По ходу дела демонстрируются филигранные навыки российских контрразведчиков по выслеживанию американских шпионов на московских улицах. Они на ходу меняют внешность, подключают дроны, проверяют не только камеры наружного наблюдения, но и авторегистраторы такси. Но удача улыбается оперативникам не сразу.
Тем временем до поры до времени существующий лишь в воображении главного героя Гордей плетет свои сети, подчиняя собственной воле не только проститутку, выписанную не столько для секса, сколько для того, чтобы грустно смотреть на ее фоне на ночную Москву, но и своих заокеанских кураторов. Воображение Вадима наделило Гордея внешностью изрядно потрепанного жизнью Филиппа Янковского. Работа на Дядю Сэма явно дело прибыльное, доллары у Гордея лежат в тумбочке прямо в банковских пачках. Расплачиваясь со жрицей любви, обаятельный шпион дает ей вытянутое наугад количество стодолларовых банкнот.
— О, да тут, наверное, куча денег, — не может сдержать восторга чистая и наивная московская жрица любви.
Закрученные сценаристом нити неминуемо ведут к развязке. Не очень понятно, правда, успел ли американский агент передать посредством московского автобуса в родное посольство российские секреты или это была лишь очередная операция прикрытия. Но, в сущности, это уже не важно. Авторы уже заняты тем, чтобы показать степень морального падения предателя-шпиона (который зачем-то одновременно сделан сентиментальным недоумком). Главное, что враг будет повержен, причем не только в процессе действий контрразведки, но и морально. Поняв, с кем имеет дело, щедрые посулы безбедной жизни в мире чистогана отвергнет и втянутая в грязное дело по хищению военных секретов проститутка.
И вот главные антагонисты, уже наделав друг в друге дырок, изображают сцену из фильмов Джона Ву, тыча друг в друга пистолетами перед тем как... Ну впрочем, если вам всё еще интересно, то купите билет и посмотрите сами. Зря что ли люди старались.
В принципе, «Тень» даже не особенно стыдный по нынешним непростым временам развлекательный фильм, в котором авторы позаботились, чтобы зрителю было местами весело, местами захватывающе и в целом не отпускало чувство гордости за родные спецслужбы. Создатели фильма, конечно, не могли избежать некоторого количества нотаций и политически верных тезисов (без которых денег на кино не дадут), но постарались как-то исподволь отделить эти идеологические интеграции от художественной ткани своего произведения.
В отсутствие голливудской кинопродукции российские кинематографисты не сидят сложа руки. Прошлой осенью на экраны вышел также фильм «Петрополис» — о том, как неуемные амбиции доводят до ядерного взрыва.