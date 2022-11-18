«Мы все погибнем»: кинотеатры показали фильм «Петрополис» — о том, как неуемные амбиции доводят до ядерного взрыва

Премьера фильма «Петрополис» Валерия Фокина состоялась в октябре. Сам режиссер приехал в кинотеатр «Победа», чтобы рассказать о съемках, сценарии, написанном его сыном еще в 2016 году, и актерах, которых нужно было «зажать в тиски». До «Петрополиса» у театрального режиссера Валерия Фокина был почти
Главный герой фильма — Владимир Огнев, исследователь с мировым именем, который годами изучает некую силу — то ли пришельцев, то ли высшего разума, управляющего жизнью на планете.
В первой сцене мы видим допрос Владимира. Кто и зачем его допрашивает, пока неясно, но голос знакомый, как будто это тот же, кто давал команды героям сериала «Игра в кальмара». Ощущение не из приятных, но Владимиру, похоже, уже всё равно, потому что он познал несовершенство мира, и говорит, что «всё человечество — это просто одна обманутая жена».
— Вы знаете, почему мы здесь? — спрашивает жуткий голос.
— Потому что будет война, и мы все погибнем в этой войне, — хрипит Владимир.
Первые вздохи зрителей начались именно после этого диалога. Дальше пазл ощущений складывался всё быстрее, потому что в каждой сцене находилось всё больше совпадений с реальностью.
Владимир Огнев говорит «голосу», что родился в 1977 году в Питере, а в
Главные роли сыграли звезда «Стиляг» Антон Шагин и популярная сегодня актриса Юлия Снегирь («Кровавая барыня», «Хождение по мукам», «Время года зима»). Фильм снят по мотивам фантастической повести Кирилла Фокина «Огонь», спектакль по повести идет с 2016 года на сцене Александринского театра, художественным руководителем которого является Валерий Фокин — режиссер «Петрополиса».
Владимир и Анна переезжают в Японию, куда Владимира пригласили проводить исследования новых материй. Сначала он сомневался, но интерес к науке всё-таки победил, тем более Анна сказала, что готова ехать вместе с ним спасать человечество хоть на край света, лишь бы там был кондиционер.
В чём заключается спасение, так и осталось загадкой для зрителя. Вероятно, в том, что Владимиру нужно было как-то договориться с силой, которая поставит человечество на путь истинный. А может быть, понять, что всё это лишь наши фантазии, коллективный разум, да просто чей-то эксперимент. В любом случае не сложилось, хотя были надежды на Контакт, к которому исследователь готовился несколько лет.
Большинство сцен снимали в павильонах — главный герой переходит из одной комнаты в другую, бродит по коридорам-лабиринтам, которые наталкивают его на воспоминания: любовь, жизнь в ожидании ребенка, упреки, ошибки, ложь и расставания.
Выбор декораций вместо реальных локаций (за исключением пары сцен — на Финском заливе и на улице Петербурга) режиссер объяснил пандемией коронавируса, во время которой шли съемки. Декорация к фильму, кстати, заняла 6800 квадратных метров и стала самой масштабной в российском кинопроизводстве (по данным сайта petropolis.ru, посвященного фильму).
Возможно, по этой причине смотреть фильм второй раз мучительно, если только не воспринимать комбинированные съемки и пластиковые пальмы изюминкой со смыслом.
Дозированные порции музыки, капающая вода, скользящие по тихим комнатам тени и очень аскетичная комната исследователя с мировым именем — то ли это стилизация под авторское кино, то ли проблемы с бюджетом. С другой стороны, в таких условиях просто нет времени развлекаться и не хочется жевать попкорн, потому что это кино из жанра с народным названием «подумать».
Фильм как будто претендует на глубокую мысль, и зритель отчаянно пытается ее выискать. В диалогах главного героя с голосом из корейского сериала, в странных появлениях японца с его мудрыми советами (как в фильмах-приключениях из
Таинственности и загадочности добавляет то, что герои говорят на своих языках (для зрителя перевод субтитрами), и все без проблем понимают друг друга. Режиссер объяснил этот прием желанием снять языковые барьеры и акцентировать внимание на том, что разные люди в состоянии слышать друг друга. Не исключено, что фильм был рассчитан на более широкую аудиторию, но по понятным причинам теперь такая перспектива под вопросом.
— Есть три уровня: человеку рассказывают, что существуют инопланетяне, доказательств нет, второе — существуют, но далеко, контакт невозможен, доказательства косвенные, — рассказывает зрителю главный герой о своем исследовании. — Я настаивал на важности первого уровня, но руководство отдавало приоритет третьему — внеземная цивилизация существует и находится в постоянном контакте с нами.
Актера Антона Шагина утвердили сразу, признался на встрече со зрителями режиссер Валерий Фокин, а самому Шагину было интересно попробовать себя в другом амплуа. Это не первая их совместная работа — Шагин играет в спектаклях Валерия Фокина в Александринском театре.
— Это роль такая для него неожиданная. Потому что у него такой открытый темперамент, он такой нервный, чувствительный, открытый, возбужденный парень. А мне хотелось его зажать, тем более что кино требует всё-таки аскетизма, тут нельзя бегать и орать.
Допрос Владимира в самом разгаре. Вопросы «голоса» и ответы измученного собеседника как будто что-то объясняют тем, кто к середине фильма так ничего и не понял. Главный герой ругает человечество, потому что оно не вынесло уроков из прошлого и наступило на те же грабли, только теперь спасать некому.
— Мы не должны были выжить в той холодной войне! — кричит Владимир голосу, который продолжает задавать наводящие вопросы. — Эти глупые твари (то есть инопланетяне) разняли нас, как голодных тупых собак!
«Новые грабли» — кульминация истории. На процедуру под названием «Контакт первого уровня» идут лидеры мировых держав (в них можно увидеть реальные прототипы), представители ООН и наш главный герой, чью теорию коллективного сознания называют открытием.
Для молодого зрителя, который уже не представляет фантастические фильмы без компьютерной графики, театральная сцена на киноэкране выглядит как ноу-хау. Тем, кто постарше, атмосфера местами напоминает «Сталкер». Словом, как-то по-ностальгически.
Люди в деловых костюмах зашли в комнату, легли в спальники (еще и с меховой опушкой), потом яркий свет, и вот уже все они наглаженные стоят перед той самой силой, о которой почти ничего не знают.
— Мы много лет наблюдаем за вами и видим усилия, которые вы прикладываете, чтобы избавить землю от страха и несчастий, — говорит обычный женский голос руководителям мировых держав. — До сих пор мы оставались наблюдателями. Мы полагали, что спокойное развития для вас предпочтительнее революционных перемен. Но перемены идут недостаточно быстро.
Голос предлагает всем государствам Земли немедленно и одномоментно остановить все конфликты, распустить армии, стереть границы и объявить об объединении человечества.
Кстати, если будете смотреть этот фильм в кинозале или в компании, обратите внимание на комментарии зрителей: «Ага, щас», «Прикалывается?», «Да ладно!»
— Мы хотим уберечь вас от страшных ошибок, которые вы уже неоднократно допускали и можете допустить снова. Их цена, как показали прошедшие годы, даже при нашем участии будет велика. Если же какая-либо из сторон откажется и оставит за собой право уничтожить остальные, презирая общие стремления, то мы готовы отказаться от принципов невмешательства и нарушить естественный ход событий, — заключил голос силы.
Споры и возмущения вышедших из спальных мешков президентов прерывает спокойная, уравновешенная речь одного из присутствующих, который говорит по-русски: «Они нам не доверяют, это очевидно», — и говорит своему помощнику: «Миша, к делу!»
Фильм называется «Петрополис». И здесь не имеется ввиду городок в Бразилии, это даже не первое название Санкт-Петербурга. Всего лишь ракетная установка. Как говорит один из героев фильма, это поможет всем избавиться от «общего врага, который считает нас домашним зверьком».
Кстати, реальные зверьки в финальной сцене — зрелище не для слабонервных. Впрочем, так же, как и гигантские грибы и сказочно летящие снежные хлопья. Но красиво, с музыкой из мелодрамы.
Спасибо режиссеру Валерию Фокину, который решил пожалеть зрителя и в финальной сцене показал другой Петрополис — тихий, безлюдный и светлый, будто забывший обо всех кошмарах и решивший начать жить заново.
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