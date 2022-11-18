«Мы все погибнем»: кинотеатры показали фильм «Петрополис» — о том, как неуемные амбиции доводят до ядерного взрыва

Главный герой фильма — Владимир Огнев, исследователь с мировым именем, который годами изучает некую силу — то ли пришельцев, то ли высшего разума, управляющего жизнью на планете.



В первой сцене мы видим допрос Владимира. Кто и зачем его допрашивает, пока неясно, но голос знакомый, как будто это тот же, кто давал команды героям сериала «Игра в кальмара». Ощущение не из приятных, но Владимиру, похоже, уже всё равно, потому что он познал несовершенство мира, и говорит, что «всё человечество — это просто одна обманутая жена».