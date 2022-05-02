Задание на каникулы: 11 российских фильмов и сериалов, за которые не стыдно

Если вы понимаете, что в ближайшие дни у вас будет слишком много свободного времени, мы с удовольствием расскажем, как его убить. Тоже с удовольствием. С тех пор, как мы говорили вам про восемь достойных российских сериалов, многое изменилось, и на смену прежним фаворитам пришли новые — племя молодое, незнакомое. Самое время с ними познакомиться.



«Батя»

Если собрать все стереотипы об отцах, то получится герой «Бати» Владимир. К нему, обитателю российской глубинки, на 70-летний юбилей отправляется сын Макс. Вместе со своими детьми и женой.