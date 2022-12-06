«Господи, прости этих жалких продажных тварей»: Пугачева ответила тем, кто назвал предательством ее отъезд из России

Мы рассказывали о том, кто из российских знаменитостей получил зарубежное гражданство — в этом списке, помимо Пугачевой, есть также бизнесмен Михаил Прохоров, писатель Борис Акунин*, рэпер Моргенштерн* и другие.

* Внесены Минюстом в список иноагентов.