«Господи, прости этих жалких продажных тварей»: Пугачева ответила тем, кто назвал предательством ее отъезд из России

Певица Алла Пугачева, которая осенью уехала из России в Израиль, получила в свой адрес очень много критики. В соцсетях комментаторы называли певицу предательницей и просили, чтобы власти страны лишили ее гражданства. В итоге Пугачевой пришлось ответить недовольным в жесткой форме.
— Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и всё. Всем привет! — написала Алла Пугачева, приложив к своему посту фотографию израильского неба.
О возвращении в Россию певица ничего не сообщила. Ранее Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом — это произошло после того, как в список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов).
— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — писала певица.
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* Внесены Минюстом в список иноагентов.