С вертолетом и танком: фестиваль реконструкторов «Сибирский огонь» — показываем, как он прошел в 15 ярких кадрах
Над собравшимися впервые пролетел вертолет
Под Новосибирском впервые с начала пандемии прошел фестиваль реконструкторов «Сибирский огонь». Он располагался на территории, прилегающей к деревне Большой Оёш Колыванского района. В День России, 12 июня, здесь собрались сотни людей, чтобы представить десятки разных эпох.
В честь
Над собравшимися пролетел вертолет. Он был задействован в реконструкции боя времен Афганской кампании. Также гости могли увидеть много военной техники — от БТР до танка.
Если вы не смогли побывать на фестивале, то приглашаем вас посмотреть на него на снимках нашего фотографа.
На прошлых выходных в парке «Березовая роща» новосибирцы отпраздновали традиционный Сибирский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. На сцене выступили татарские творческие коллективы, а в парке проходили конкурсы и игры. Мы собрали фотографии с праздника.