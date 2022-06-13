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С вертолетом и танком: фестиваль реконструкторов «Сибирский огонь» — показываем, как он прошел в 15 ярких кадрах

Над собравшимися впервые пролетел вертолет

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Фестиваль прошел в очном формате впервые после пандемии

Фестиваль прошел в очном формате впервые после пандемии

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Под Новосибирском впервые с начала пандемии прошел фестиваль реконструкторов «Сибирский огонь». Он располагался на территории, прилегающей к деревне Большой Оёш Колыванского района. В День России, 12 июня, здесь собрались сотни людей, чтобы представить десятки разных эпох.

В честь 350-летия Петра I были представлены самые первые солдаты Петровской эпохи в Сибири. Для них восстановили мундиры и снаряжение солдат Сибирского драгунского, Московского и Санкт-Петербургского гарнизонных полков.

Над собравшимися пролетел вертолет. Он был задействован в реконструкции боя времен Афганской кампании. Также гости могли увидеть много военной техники — от БТР до танка.

Если вы не смогли побывать на фестивале, то приглашаем вас посмотреть на него на снимках нашего фотографа.

Собравшиеся сами устанавливали палатки. Организатор фестиваля — «Сибпатриотцентр»

Собравшиеся сами устанавливали палатки. Организатор фестиваля — «Сибпатриотцентр»

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С участниками фестиваля можно было фотографироваться

С участниками фестиваля можно было фотографироваться

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Каждый участник продумал свой костюм

Каждый участник продумал свой костюм

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Люди с удовольствием гуляли

Люди с удовольствием гуляли

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Технику оккупировали дети

Технику оккупировали дети

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К фестивалю участники хорошо подготовились

К фестивалю участники хорошо подготовились

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Участники очень выделялись среди гостей

Участники очень выделялись среди гостей

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Был разыгран настоящий поединок

Был разыгран настоящий поединок

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Очень полезное приспособление для крестьянина

Очень полезное приспособление для крестьянина

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Представлены были и различные ремёсла

Представлены были и различные ремёсла

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Люди много фотографировались

Люди много фотографировались

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Детали создавали особую атмосферу реконструкции

Детали создавали особую атмосферу реконструкции

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Людей приехало очень много

Людей приехало очень много

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Участники к вечеру тоже устали

Участники к вечеру тоже устали

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На прошлых выходных в парке «Березовая роща» новосибирцы отпраздновали традиционный Сибирский Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. На сцене выступили татарские творческие коллективы, а в парке проходили конкурсы и игры. Мы собрали фотографии с праздника.

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Сибирский огоньфестивальреконструктор
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