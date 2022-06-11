«Зачем? Затем»: в подвалах под зданием в центре открылась выставка современных художников про войны
Главной частью экспозиции стали портреты инвалидов-фронтовиков Великой Отечественной войны
В Новосибирске в арт-пространстве «Цоколь», которое находится в подвалах под административным зданием по адресу Вокзальная магистраль, 16, открылась выставка современного искусства «Зачем? Затем».
Как рассказал корреспонденту НГС куратор выставки Евгений Малков, изначально название готовящейся экспозиции было «Зачем?». Однако в ходе подготовки название изменилось на «Зачем? Затем».
— В наше время возникает много вопросов: «зачем?» и «что происходит?». Потому что время такое непростое. Соответственно, вопрос «зачем?» — актуальный и первичный. Пока мы формировали выставку — инициатором ее был Роман Шамолин из Новосибирского открытого университета — многие художники, у которых разное мнение, сказали «а затем». И ответили на вопрос «зачем?» своим видением вещей. Поэтому выставка получилась очень разнообразная, — заметил Евгений Малков.
— Это — вечные истории. Ничего однодневного тут нет. Так было и две тысячи лет тому назад, так будет и через две тысячи лет... Ничего не поменяется, — пояснил сюжеты картин художник Арут Хачатрян.
Открывшуюся в подвалах экспозицию можно условно поделить на три зоны: сначала идут работы художника Геннадия Доброва, писавшего полвека назад портреты фронтовиков-инвалидов Великой Отечественной войны — войны, в которой участвовал и сам мастер. Потом представлены работы современных художников Новосибирска — многим уже известных. А в самом конце выставки расположились картины начинающих молодых художников.
Выставка «Зачем? Затем» проработает месяц. Стоимость билета 200 рублей. Арт-пространство «Цоколь» открыто с 14:00 и до 21:00.
После завершения «Зачем? Затем» планируется организовать большую персональную выставку картин советского и российского художника Геннадия Доброва. Место для этой выставки ещё выбирается: возможно, им станет кинотеатр «Победа».
В марте в «Цоколе» прошла выставка работ современных художников с главной композицией, состоящей из 150 буханок хлеба. Позже этот хлеб съели козы.