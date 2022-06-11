«Зачем? Затем»: в подвалах под зданием в центре открылась выставка современных художников про войны

— В наше время возникает много вопросов: «зачем?» и «что происходит?». Потому что время такое непростое. Соответственно, вопрос «зачем?» — актуальный и первичный. Пока мы формировали выставку — инициатором ее был Роман Шамолин из Новосибирского открытого университета — многие художники, у которых разное мнение, сказали «а затем». И ответили на вопрос «зачем?» своим видением вещей. Поэтому выставка получилась очень разнообразная, — заметил Евгений Малков.

