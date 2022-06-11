СЕЙЧАС +28°С
Пробки 2/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняВаши истории об измене
Все новости
Все новости
Подробности

«Зачем? Затем»: в подвалах под зданием в центре открылась выставка современных художников про войны

Главной частью экспозиции стали портреты инвалидов-фронтовиков Великой Отечественной войны

144
Главной частью выставки «Зачем? Затем» стали портреты фронтовиков-инвалидов Великой Отечественной войны, написанные советским и российским художником Геннадием Добровым

Главной частью выставки «Зачем? Затем» стали портреты фронтовиков-инвалидов Великой Отечественной войны, написанные советским и российским художником Геннадием Добровым

Поделиться

В Новосибирске в арт-пространстве «Цоколь», которое находится в подвалах под административным зданием по адресу Вокзальная магистраль, 16, открылась выставка современного искусства «Зачем? Затем».

Геннадий Добров писал эти портреты в 1970-х годах с живых фронтовиков

Геннадий Добров писал эти портреты в 1970-х годах с живых фронтовиков

Поделиться

В июле откроется большая персональная выставка работ Геннадия Доброва. Выставку планируют открыть где-то в центре — место еще ищут

В июле откроется большая персональная выставка работ Геннадия Доброва. Выставку планируют открыть где-то в центре — место еще ищут

Поделиться

Как рассказал корреспонденту НГС куратор выставки Евгений Малков, изначально название готовящейся экспозиции было «Зачем?». Однако в ходе подготовки название изменилось на «Зачем? Затем».

Открытие выставки в «Цоколе» сопровождалось работой диджеев

Открытие выставки в «Цоколе» сопровождалось работой диджеев

Поделиться

— В наше время возникает много вопросов: «зачем?» и «что происходит?». Потому что время такое непростое. Соответственно, вопрос «зачем?» — актуальный и первичный. Пока мы формировали выставку — инициатором ее был Роман Шамолин из Новосибирского открытого университета — многие художники, у которых разное мнение, сказали «а затем». И ответили на вопрос «зачем?» своим видением вещей. Поэтому выставка получилась очень разнообразная, — заметил Евгений Малков.

Без ироничного взгляда выставки современного искусства не обходятся. Работа художника Юрия Ушакова, который как-то сказал, что человек произошел от голубя

Без ироничного взгляда выставки современного искусства не обходятся. Работа художника Юрия Ушакова, который как-то сказал, что человек произошел от голубя

Поделиться

А это — переосмысление произведений Николая Васильевича Гоголя, который тоже изображен на картине (слева)

А это — переосмысление произведений Николая Васильевича Гоголя, который тоже изображен на картине (слева)

Поделиться

Выставка «Зачем? Затем» — это и разный взгляд на войны, которые на земном шаре человечество вело во все времена, и отражение внутренних диалогов художников

Выставка «Зачем? Затем» — это и разный взгляд на войны, которые на земном шаре человечество вело во все времена, и отражение внутренних диалогов художников

Поделиться

— Это — вечные истории. Ничего однодневного тут нет. Так было и две тысячи лет тому назад, так будет и через две тысячи лет... Ничего не поменяется, — пояснил сюжеты картин художник Арут Хачатрян.

Куда же без русских берёзок

Куда же без русских берёзок

Поделиться

На выставке не только картины, но и инсталляции

На выставке не только картины, но и инсталляции

Поделиться

Открывшуюся в подвалах экспозицию можно условно поделить на три зоны: сначала идут работы художника Геннадия Доброва, писавшего полвека назад портреты фронтовиков-инвалидов Великой Отечественной войны — войны, в которой участвовал и сам мастер. Потом представлены работы современных художников Новосибирска — многим уже известных. А в самом конце выставки расположились картины начинающих молодых художников.

Уголок начинающих художников

Уголок начинающих художников

Поделиться

Выставка «Зачем? Затем» проработает месяц. Стоимость билета 200 рублей. Арт-пространство «Цоколь» открыто с 14:00 и до 21:00.

Картина молодой художницы Ольги Таргаевой — «Автопортрет»

Картина молодой художницы Ольги Таргаевой — «Автопортрет»

Поделиться

Работа ещё одной молодой художницы — Таи Акуловой

Работа ещё одной молодой художницы — Таи Акуловой

Поделиться

После завершения «Зачем? Затем» планируется организовать большую персональную выставку картин советского и российского художника Геннадия Доброва. Место для этой выставки ещё выбирается: возможно, им станет кинотеатр «Победа».

Ещё одна работа Геннадия Доброва

Ещё одна работа Геннадия Доброва

Поделиться

В марте в «Цоколе» прошла выставка работ современных художников с главной композицией, состоящей из 150 буханок хлеба. Позже этот хлеб съели козы.

По теме

современное искусство«Цоколь»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2