На теплоходе музыка играет, «Фома» в Золотой маске и костяные украшения эпохи палеолита — как провести длинные выходные

Вы смотрели когда-нибудь спектакли ведущих мировых театров на экране кинотеатра? Поверьте, это абсолютный эффект присутствия. Благодаря качественной съемке и монтажу вы сможете полностью погрузится в спектакль и увидеть артистов с разных ракурсов. 1 мая в 15:00 в «Победе» состоится спектакль-размышление о судьбе и творчестве Бетховена от хореографа Джона Ноймайера «Проект Бетховен». Жизнь и смерть, глухота и звучащая внутри музыка, люди, что были рядом. Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию № 3 , а также Сонату для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор, Джон Ноймайер создал симфонический балет, где танец — ответ музыке, хореографическая поэма по мотивам биографии Бетховена.



Где: кинотеатр «Победа», Ленина, 7.

Цена билета: 450 рублей.

Продолжительность: 2 часа 24 минуты.

Возраст: 12+.

