На теплоходе музыка играет, «Фома» в Золотой маске и костяные украшения эпохи палеолита — как провести длинные выходные

В Новосибирск приходит настоящая весна, и впереди первые длинные майские выходные. Если вы остаетесь в городе, вот несколько идей для культпоходов от автора телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой.
На 28 и 29 апреля еще можно купить билет на рок-мюзикл Юрия Шевчука «Фома» на сцене Новосибирского музыкального театра. Следующие показы спектакля состоятся 25 и 26 мая, а потом только в октябре. В прошлом году этот спектакль получил сразу три премии фестиваля «Золотая маска» и стал настоящим театральным хитом. Сегодня роль Фомы сыграет артист театра «Красный факел» Антон Войналович, а завтра — лауреат премии «Золотая Маска» Александр Крюков («Лучшая мужская роль»). Когда в финале спектакля весь зал поет «Это всё, что останется…», невозможно сдержать эмоций.
Где: Новосибирский музыкальный театр, Каменская, 43.
Цена билета: от 550 рублей.
Возраст: 16+
С 1 мая открывается навигация по Оби и вместе с ней сезон «культурно-просветительских» прогулок на теплоходе. В 14:00 начнется экскурсия от Музея города Новосибирска. Экскурсоводы расскажут о великой сибирской реке и истории возникновения Новосибирска. А в 20:00 вас ждет программа с живой музыкой и вокалом, увлекательными историями про город шести (пока) мостов. На речные экскурсии советую приходить заранее, чтобы занять хорошие места.
Где: Речной вокзал, пристань.
Цена билета: взрослый — 900 рублей, детский 700.
28 апреля в Краеведческом музее открывается новая выставка «Сунгирь. Человек и природа» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Сунгирь — стоянка эпохи верхнего палеолита, открытая в 1955 году на окраине города Владимира. Выставка расскажет об истории открытия сунгирской стоянки, занятиях древних охотников, их материальной и духовной культуре. Здесь представлено более четырех тысяч экспонатов: всемирно известная «сунгирская лошадка», прорезные диски, жезлы и копья из погребений, костяные украшения. Возраст этих экспонатов —
Где: Краеведческий музей, Красный проспект, 23.
Цена билета: от 150 рублей.
Вы смотрели когда-нибудь спектакли ведущих мировых театров на экране кинотеатра? Поверьте, это абсолютный эффект присутствия. Благодаря качественной съемке и монтажу вы сможете полностью погрузится в спектакль и увидеть артистов с разных ракурсов. 1 мая в 15:00 в «Победе» состоится спектакль-размышление о судьбе и творчестве Бетховена от хореографа Джона Ноймайера «Проект Бетховен». Жизнь и смерть, глухота и звучащая внутри музыка, люди, что были рядом. Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию
Где: кинотеатр «Победа», Ленина, 7.
Цена билета: 450 рублей.
Продолжительность: 2 часа 24 минуты.
Возраст: 12+.
«Этнографический примитивизм» — так называют искусствоведы стиль Николая Чепокова, чья выставка открылась в ГПНТБ. Художник, более известный под именем Таракай, рисует без набросков — акварелью, гуашью, тушью, пером. В своем творчестве он воспевает красоту Горного Алтая, ставшего для него источником вдохновения. Для глубокого понимания работ Николая Анатольевича требуется знание алтайской мифологии, поэтому пояснения к картинам художник сделал в форме белого стиха.
Это кадры с импровизированной выставки, на которую мы случайно набрели прошлой осенью в ботсаду в алтайском селе Камлак. Сочетание горных пейзажей и символических картин Таракая было непередаваемо! Выставка находится на 3-м этаже, посмотреть ее можно в любой день со вторника по пятницу с 09:00 до 19:00, а по субботам — с 10:00 до 18:00.
Где: ГПНТБ, Восход, 15.
Вход свободный.
Если вы предпочитаете провести выходные в беседке у мангала, то для вас мы сделали подборку мест, где их можно найти.