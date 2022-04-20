Новосибирский театр стал лауреатом премии «Золотая маска»
Имена победителей стали известны сегодня, 20 апреля
Новосибирский театр «Старый дом» стал лауреатом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска-2022» в номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре». Имена победителей стали известны сегодня, 20 апреля. Жюри оценили работу Игоря Фомина над спектаклем «Танцующая в темноте».
Спектакль «Танцующая в темноте» был представлен в пяти номинациях: лучший спектакль малой формы, работа режиссера, женская роль первого плана (Вера Сергеева), лучшая мужская роль второго плана (Андрей Сенько), лучшая работа художника по свету (Игорь Фомин). Победу удалось одержать в последней номинации.
Ранее стало известно, что новосибирский режиссер Тимофей Кулябин ставит спектакль с участием Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте. Премьера запланирована на май 2022 года.