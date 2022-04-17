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Как освящали вербы в Новосибирске — фоторепортаж со служения в Вознесенском соборе. 15 снимков

Верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим

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Освящение верб прошло на улице Советской

Освящение верб прошло на улице Советской

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В Новосибирске 17 апреля православные верующие отметили Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Служения в честь праздника начались в 06:30 с исповеди. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на освящении верб в Вознесенском кафедральном соборе.

Как написано на сайте Кафедрального собора, сегодняшний день верующие начали с исповеди в 06:30

Как написано на сайте Кафедрального собора, сегодняшний день верующие начали с исповеди в 06:30

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В 7 утра в Кафедральном соборе началась Божественная литургия и освящение верб. Второй раз вербы освящали в 10 утра

В 7 утра в Кафедральном соборе началась Божественная литургия и освящение верб. Второй раз вербы освящали в 10 утра

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17 апреля вечером, в 17:00, будет богослужение

17 апреля вечером, в 17:00, будет богослужение

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Через неделю у верующих будет священный праздник Пасха

Через неделю у верующих будет священный праздник Пасха

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Пасха 24 апреля начнется с крестного хода в 00:00. А с 7 утра до 15:00 будет освящение куличей

Пасха 24 апреля начнется с крестного хода в 00:00. А с 7 утра до 15:00 будет освящение куличей

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Сейчас православные соблюдают Великий пост, сообщают на сайте Кафедрального собора

Сейчас православные соблюдают Великий пост, сообщают на сайте Кафедрального собора

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Великий пост длится семь недель

Великий пост длится семь недель

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В 2022 году Великий пост длится с 7 марта по 23 апреля

В 2022 году Великий пост длится с 7 марта по 23 апреля

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Дороги в Новосибирске перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/13/71253401/" class="_" target="_blank">опубликовала проект</a> постановления со списком улиц и временем ограничений

Дороги в Новосибирске перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия опубликовала проект постановления со списком улиц и временем ограничений

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Верующим сегодня разрешается рыба

Верующим сегодня разрешается рыба

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Следующая неделя будет последняя перед окончание поста для православных

Следующая неделя будет последняя перед окончание поста для православных

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Неделя с 18 апреля по 23 апреля, как сообщают на сайте Вознесенского собора, посвящена последним дням земной жизни Христа Спасителя, его страданиям и крестной смерти ради нашего спасения

Неделя с 18 апреля по 23 апреля, как сообщают на сайте Вознесенского собора, посвящена последним дням земной жизни Христа Спасителя, его страданиям и крестной смерти ради нашего спасения

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На улицах Новосибирска <a href="https://ngs.ru/text/spring/2022/04/11/71247755/" class="_" target="_blank">начали продавать</a> вербу еще 11 апреля

На улицах Новосибирска начали продавать вербу еще 11 апреля

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В храм пришли десятки православных новосибирцев

В храм пришли десятки православных новосибирцев

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В Новосибирске в ночь с 16 на 17 апреля отметили католическую Пасху. Торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Вербное воскресеньефоторепортажцерковь
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