Как освящали вербы в Новосибирске — фоторепортаж со служения в Вознесенском соборе. 15 снимков
Верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим
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В Новосибирске 17 апреля православные верующие отметили Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Служения в честь праздника начались в 06:30 с исповеди. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на освящении верб в Вознесенском кафедральном соборе.
В Новосибирске в ночь с 16 на 17 апреля отметили католическую Пасху. Торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня.