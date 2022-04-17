СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 80.04
eur 87.07
Тема дняНовосибирские католики отметили Пасху
Все новости
Все новости

Новосибирские католики отметили Пасху — 15 завораживающих кадров с ночной службы

Богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня

40
Католики со всего мира отмечают Пасху с 16 на 17 апреля

Католики со всего мира отмечают Пасху с 16 на 17 апреля

Поделиться

В Новосибирске в ночь с 16 на 17 апреля отметили Пасху. Торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем в 15 снимках, как прошла служба.

Богослужение прошло в католическом соборе на улице Максима Горького

Богослужение прошло в католическом соборе на улице Максима Горького

Поделиться

Службу провел ординарий Преображенской епархии в Новосибирске, епископ Иосиф Верт

Службу провел ординарий Преображенской епархии в Новосибирске, епископ Иосиф Верт

Поделиться

Православная Пасха в этом году выпала на 24 апреля

Православная Пасха в этом году выпала на 24 апреля

Поделиться

Как и в православной церкви, прихожане-католики приносят яйца и куличи для освящения

Как и в православной церкви, прихожане-католики приносят яйца и куличи для освящения

Поделиться

Пасха — это величайший и один из самых ожидаемых христианских праздников

Пасха — это величайший и один из самых ожидаемых христианских праздников

Поделиться

Пасха установлена в честь воскресения Иисуса Христа (Пасху еще называют Светлое Христово Воскресение)

Пасха установлена в честь воскресения Иисуса Христа (Пасху еще называют Светлое Христово Воскресение)

Поделиться

Это переходящий праздник. Каждый год дата празднования меняется

Это переходящий праздник. Каждый год дата празднования меняется

Поделиться

Католическое служение проходит как на улице, так и внутри церкви

Католическое служение проходит как на улице, так и внутри церкви

Поделиться

По традиции католики зажигают свечи

По традиции католики зажигают свечи

Поделиться

Внутри церкви богослужение со свечами выглядит эффектно

Внутри церкви богослужение со свечами выглядит эффектно

Поделиться

Католическая церковь собрала десятки людей внутри

Католическая церковь собрала десятки людей внутри

Поделиться

Пасху часто празднуют всей семьей

Пасху часто празднуют всей семьей

Поделиться

Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске — это главный храм Преображенской епархии Римско-католической церкви. Строительство здания храма было начато в 1992 году и завершилось в <nobr class="_">1997-м</nobr>

Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске — это главный храм Преображенской епархии Римско-католической церкви. Строительство здания храма было начато в 1992 году и завершилось в 1997-м

Поделиться

В воскресенье в 11 утра в церкви будет проходить главная святая месса

В воскресенье в 11 утра в церкви будет проходить главная святая месса

Поделиться

Дороги в Новосибирске перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия опубликовала проект постановления со списком улиц и временем ограничений.

По теме (5)

Пасхабогослужениефоторепортаж
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2