Новосибирские католики отметили Пасху — 15 завораживающих кадров с ночной службы
Богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня
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В Новосибирске в ночь с 16 на 17 апреля отметили Пасху. Торжественное богослужение прошло в Кафедральном соборе Преображения Господня. На месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Показываем в 15 снимках, как прошла служба.
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