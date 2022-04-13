В Новосибирске объявлены перекрытия дорог на Пасху, Радоницу и Троицу — смотрим карту
Первое перекрытие ожидается поздно вечером 23 апреля
Дороги в Новосибирске перекроют на Пасху, Радоницу и Троицу. Мэрия опубликовала проект постановления со списком улиц и временем ограничений.
— Ввести временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — следует из постановления.
С 23:00 23 апреля до 4 утра 24 апреля (отмечается Пасха) будут ограничения по 16 участкам в разных районах города.
Также ограничение въезда будет действовать 3 мая (отмечается Радоница), 11 и 12 июня (отмечается Троица) с 9 утра до 19 вечера на трех кладбищах Новосибирска (указаны на карте).
Помимо этого, 8 мая будет ограничение въезда на территорию общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское» с 9 утра до 19 вечера.
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