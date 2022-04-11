Время запасаться к празднику: на улицах Новосибирска начали продавать вербу

В Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцев заметили неподалеку от Первомайского сквера и на площади Калинина.



Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи. В этом году его будут отмечать в воскресенье, 17 апреля.



Веточки вербы в этом году можно приобрести за суммы от 50 до 250 рублей — в зависимости от их пышности и размера. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, какой выбор этих растений перед праздником предлагают новосибирцам.