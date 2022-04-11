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Время запасаться к празднику: на улицах Новосибирска начали продавать вербу

Можно купить веточки вербы от 50 до 250 рублей

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Купить вербу можно от 50 до 250 рублей

Купить вербу можно от 50 до 250 рублей

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В Новосибирске начали продавать веточки вербы — торговцев заметили неподалеку от Первомайского сквера и на площади Калинина.

Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и празднуется за неделю до Пасхи. В этом году его будут отмечать в воскресенье, 17 апреля.

Веточки вербы в этом году можно приобрести за суммы от 50 до 250 рублей — в зависимости от их пышности и размера. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, какой выбор этих растений перед праздником предлагают новосибирцам.

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 17 апреля

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 17 апреля

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Можно приобрести и красную вербу

Можно приобрести и красную вербу

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Продавцы сформировали связки верб разных размеров на выбор

Продавцы сформировали связки верб разных размеров на выбор

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Торговать вербой начали только сегодня

Торговать вербой начали только сегодня

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В среднем в упаковке от 5 до 7 веточек вербы

В среднем в упаковке от 5 до 7 веточек вербы

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Официального празднования Масленицы в Новосибирске в этом году не было. И всё же горожане нашли экстравагантные способы отметить самостоятельно — например, сожгли чучело из огнемета.

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Вербное воскресеньеПасхаверба
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