Массовых гуляний в последний день Масленицы не будет в Новосибирске из-за ковида

В мэрии Новосибирска сообщили, что не будут организовывать праздничные массовые гулянья в последний день Масленицы, 6 марта.
— По информации управления культуры мэрии города Новосибирска, проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, не планируется, — так ответили в пресс-службе мэрии на запрос НГС.
В соответствии с постановлениями правительства НСО и губернатора проведение массовых культурно значимых мероприятий с участием граждан не представляется возможным, напомнили в мэрии.
4 марта было подписано новое постановление о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области. Оно отменяет требование QR-кодов в общепите и фитнес-центрах.
Кстати, детские утренники к 8 Марта массово не будут отменять. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что решение будет принимать каждый детский сад, исходя из эпидситуации.