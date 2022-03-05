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Массовых гуляний в последний день Масленицы не будет в Новосибирске из-за ковида

Это связано с запретом на проведение массовых мероприятий

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Масленица в этом году стала скорее семейным, чем городским праздником

Масленица в этом году стала скорее семейным, чем городским праздником

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В мэрии Новосибирска сообщили, что не будут организовывать праздничные массовые гулянья в последний день Масленицы, 6 марта.

— По информации управления культуры мэрии города Новосибирска, проведение массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, не планируется, — так ответили в пресс-службе мэрии на запрос НГС.

В соответствии с постановлениями правительства НСО и губернатора проведение массовых культурно значимых мероприятий с участием граждан не представляется возможным, напомнили в мэрии.

4 марта было подписано новое постановление о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области. Оно отменяет требование QR-кодов в общепите и фитнес-центрах.

Кстати, детские утренники к 8 Марта массово не будут отменять. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что решение будет принимать каждый детский сад, исходя из эпидситуации.

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Масленицазапретыкоронавирусные ограничения
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