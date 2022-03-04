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Тема дняПодписан документ об отмене QR-кодов в общепите
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Подписано новое постановление о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области

Оно отменяет требование QR-кодов в общепите и фитнес-центрах

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Новое постановление правительства Новосибирской области начинает действовать с 6 марта

Новое постановление правительства Новосибирской области начинает действовать с 6 марта

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С 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.

Подписано новое постановление правительства Новосибирской области, которое начинает действовать с 6 марта. Оно снимает еще одну часть ковидных ограничений.

О том, что в Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры, стало известно в начале этой недели. Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что снятие ограничений связано с падением заболеваемости коронавирусом в регионе.

Публикуем документ, подписанный и. о. губернатора НСО Владимиром Знатковым. В нем пока речь идет только о первой части снятия ограничений. Вторая часть, которую обещали снять с 15 марта, касается учреждений культуры. Ее в этом документе нет.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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