Подписано новое постановление о снятии части ковидных ограничений в Новосибирской области

С 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.
Подписано новое постановление правительства Новосибирской области, которое начинает действовать с 6 марта. Оно снимает еще одну часть ковидных ограничений.
О том, что в Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры, стало известно в начале этой недели. Губернатор НСО Андрей Травников заявил, что снятие ограничений связано с падением заболеваемости коронавирусом в регионе.
Публикуем документ, подписанный
СЮЖЕТ
Сегодня стало известно, что детские утренники к 8 Марта массово не будут отменять. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что решение будет принимать каждый детский сад, исходя из эпидситуации.