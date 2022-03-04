На детских утренниках к 8 Марта не будут требовать QR-код: в каких случаях праздник могут отменить в Новосибирске

Детские утренники к 8 Марта массово не будут отменять. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что решение будет принимать каждый детский сад, исходя из эпидситуации.
QR-коды на мероприятия не потребуются.
— Требование о допуске родителей и родственников на утренники при наличии сведений о законченной вакцинации против
В конкретном садике может две группы из четырех быть, например, на карантине.
— В этом случае администрация может принять иное решение, то есть не проводить утренник или не приглашать родителей. Могут болеть воспитатели. Необходимо просто узнать в конкретном детском саду — да или нет, — добавили в ведомстве.
СЮЖЕТ
В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с