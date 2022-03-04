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На детских утренниках к 8 Марта не будут требовать QR-код: в каких случаях праздник могут отменить в Новосибирске

Масочный режим, бахилы и другие правила остаются в силе

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В каждом садике решение принимается индивидуально

В каждом садике решение принимается индивидуально

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Детские утренники к 8 Марта массово не будут отменять. В Министерстве образования Новосибирской области объяснили, что решение будет принимать каждый детский сад, исходя из эпидситуации.

QR-коды на мероприятия не потребуются.

— Требование о допуске родителей и родственников на утренники при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев распространялось только на период новогодних праздников, — объяснили в Министерстве образования Новосибирской области в официальном аккаунте Instagram. — Сейчас волна заболеваемости снизилась, и его наличие — необязательно при посещении утренника. Если утренник проводится и если эпидемиологическая ситуация позволяет, то родители приходят, соблюдая ограничительные меры (масочный режим, температура, бахилы, обработка рук).

В конкретном садике может две группы из четырех быть, например, на карантине.

— В этом случае администрация может принять иное решение, то есть не проводить утренник или не приглашать родителей. Могут болеть воспитатели. Необходимо просто узнать в конкретном детском саду — да или нет, — добавили в ведомстве.

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В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта.

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