В Краснообске на масленичных гуляньях чучело подожгли из огнемета

В поселке Краснообск под Новосибирском на традиционном праздновании Масленицы чучело сожгли совсем не традиционно — из огнемета. Нестандартный процесс очевидец снял на видео.
Видеозапись праздника опубликовали в группе «Сибирский наблюдатель» во «ВКонтакте». На нем выступающий артист с огнеметом сначала демонстрирует всем орудие, а затем поджигает подол платья чучела. За процессом из-за ограждения наблюдает большое количество восторженных людей.
Официального празднования Масленицы сегодня в Новосибирске не было.