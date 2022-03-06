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В Краснообске на масленичных гуляньях чучело подожгли из огнемета

Необычный процесс сняли на видео

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Люди наблюдали за происходящим с безопасного расстояния

Люди наблюдали за происходящим с безопасного расстояния

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В поселке Краснообск под Новосибирском на традиционном праздновании Масленицы чучело сожгли совсем не традиционно — из огнемета. Нестандартный процесс очевидец снял на видео.

Видеозапись праздника опубликовали в группе «Сибирский наблюдатель» во «ВКонтакте». На нем выступающий артист с огнеметом сначала демонстрирует всем орудие, а затем поджигает подол платья чучела. За процессом из-за ограждения наблюдает большое количество восторженных людей.

Официального празднования Масленицы сегодня в Новосибирске не было.

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Масленицасжигание чучела
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