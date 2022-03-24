Назначили 300 тысяч за клевету: председатель охотобщества выиграл суд у шести охотников — его обвиняли в узурпации

Купинский районный суд в Новосибирской области постановил взыскать в пользу председателя местного сообщества охотников и рыболовов Владимира Бибикова 300 000 рублей. Эту сумму должны заплатить шестеро охотников, которые публично обвинили Бибикова в коррупции и использовании имущества общественной организации в личных целях.
Открытое письмо президенту Росохотрыболовсоюза Татьяне Арамилевой было опубликовано на портале «Охотники.ру» под заголовком: «Семейный клан во главе охотобщества» в апреле 2020 года. Купинский районный суд признал содержание статьи недостоверным, порочащей честь и достоинство Бибикова.
В тексте было указано, что Владимир Бибиков узурпировал власть общественного объединения, присвоил имущество организации и управляет ей семейным кланом.
— На балансе РООиР Купинского района в угодьях озера Чаны имеется база охотников и рыболовов, которая за последние три года превращена в закрытый «VIP-клуб». Фактически данная база нужна Бибикову как разовое использование для собственных нужд. Им принимаются такие решения, которые подрывают деятельность общества и служат его личному обогащению, — говорится в открытом письме.
По заявлению охотников, Бибиков за счет членских взносов построил магазин, которым теперь владеет его семья. В открытом письме также перечисляется ряд злоупотреблений полномочиями председателем в личных целях. Помимо размещения обращения охотников в интернет-СМИ, распространялась и газетная версия публикации.
Согласно решению суда, каждый из шести подписавшихся под письмом теперь обязан выплатить председателю охотобщества по 50 000 рублей. Всего истец запрашивал миллион двести тысяч, по 300 000 с каждого, его требования удовлетворили частично, сообщили НГС в суде.
— Наше охотобщество всегда первое в области по ключевым показателям. Меня и мою семью они оболгали, чтобы сместить с должности и самим рулить! — прокомментировал НГС ситуацию Владимир Бибиков. Он также отметил, что у части авторов письма были проблемы с законом из-за незаконной охоты. У одного была уголовная судимость, также были и административные дела.
НГС связался с несколькими авторами письма. Они не отрицали того, что их ранее привлекали к ответственности за нарушение правил охоты и незаконную охоту, назвав это «делами минувших дней». Однако от обвинений в адрес Бибикова в открытом письме охотники не отказываются и планируют обжаловать решение Купинского районного суда.
— Я охочусь 42 года, знаю как всё в Купинском районе было устроено раньше и сейчас. С приходом Бибикова условия создаются, мягко говоря, не для всех. Я из-за этого на 10 лет уезжал в Томскую область, чтобы там беспрепятственно дичь добывать и жить. Мы однозначно подадим апелляцию и докажем достоверность того, что мы сказали о Бибикове, — сказал НГС один из авторов открытого письма Владимир Башков. Он не отрицал, что ранее действительно был осужден за незаконную охоту.
В головном офисе «Московского комсомольца» (владеет изданием «Охотники.ру») корреспонденту НГС сообщили, что пытались связаться с Бибиковым перед публикацией открытого письма, но не смогли. Публикация по-прежнему доступна на сайте «Охотники.ру».
— Мы еще не видели решение суда, когда его получим, тогда и будем принимать решение. Сейчас автор новости вне зоны доступа, развернуто прокомментировать ситуации мы пока не можем, — сообщили корреспонденту НГС в МК.
Сам Бибиков заявил в разговоре с НГС, что ему никто и никогда не звонил ни с МК, ни с «Охотников.ру». К редакции портала Бибиков не выдвигал требований, но в карточке суда редакция является ответчиком.
В январе под Новосибирском задержали охотника с 12 мешками мяса убитых косуль. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова. Возбуждено уголовное дело. Адвокат подозреваемого в незаконной охоте высказала претензии к НГС за раскрытие личности подозреваемого, чем лишь заострила внимание редакции на своем клиенте. Как выяснилось, не зря: он оказался родственником сотрудника ГИБДД и по случайному совпадению — любителем блатных номеров, в которых фигурирует слово «ВОР».