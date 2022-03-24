Назначили 300 тысяч за клевету: председатель охотобщества выиграл суд у шести охотников — его обвиняли в узурпации

Купинский районный суд в Новосибирской области постановил взыскать в пользу председателя местного сообщества охотников и рыболовов Владимира Бибикова 300 000 рублей. Эту сумму должны заплатить шестеро охотников, которые публично обвинили Бибикова в коррупции и использовании имущества общественной организации в личных целях.



Открытое письмо президенту Росохотрыболовсоюза Татьяне Арамилевой было опубликовано на портале «Охотники.ру» под заголовком: «Семейный клан во главе охотобщества» в апреле 2020 года. Купинский районный суд признал содержание статьи недостоверным, порочащей честь и достоинство Бибикова.