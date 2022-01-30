Умер Леонид Куравлев. На этой неделе его выписали из больницы после перенесенной пневмонии

Сегодня в Москве скончался Леонид Куравлев, сообщает Союз кинематографистов России. Ему было
26 января Леонида Вячеславовича выписали из главной ковидной больницы страны — московской Коммунарки — после курса лечения от пневмонии и перевели в хоспис на восстановление, сообщает Mash. По информации «Известий», артист попал в больницу
Сын слесаря и парикмахера, Куравлев — сдержанный и серьезный в жизни — сам становился автором реплик, которые после разбирали на цитаты.
— Ну вот, например, я прихожу к Шпаку грабить его, он берет деньги, и по сценарию я говорю: «Храните деньги в сберегательной кассе», — рассказывал Леонид Куравлев. — Я говорю Гайдаю: «Можно я прибавлю к этой фразе еще нечто?» Он говорит: «А что хочешь?» — «Храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть».
В 2012 году Куравлев похоронил жену. С Ниной Васильевной они прожили вместе