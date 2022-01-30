Умер Леонид Куравлев. На этой неделе его выписали из больницы после перенесенной пневмонии

В 2012 году Куравлев похоронил жену. С Ниной Васильевной они прожили вместе 54 года , до самой смерти. Они познакомились на катке, когда Леониду Куравлеву было 16, а ей — 13. На ее надгробной плите на Троекуровском кладбище он попросил выбить и его имя, еще при жизни. Актер говорил, что точно знал, что когда-нибудь будет вновь рядом со своей любимой.